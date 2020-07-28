女不化妝皮膚變超好？眾曝「2背後原因」：真的有差

▲女網友分享自己不化妝後皮膚的狀況變好，網友也紛紛回應原因可能和「睡眠」及「壓力」有關。（圖／翻攝自 PTT ）

不少愛美女性會靠化妝技術、保養用品來增添氣色，維持膚況，讓皮膚處於最好的狀態，不過卻有網友分享，自己「一段時間不化妝」的心得與結果，貼文一出立刻引起網友熱議。該名網友在 PTT WomenTalk 版分享，她從 18 歲開始化妝，至今已有 10 年之久，頻率一週大約 5 次，妝雖不濃但也都是全妝，保養品和底妝用品也都是用專櫃，但價錢不是到難以親近的價位，本身膚質也是算普通，時不時會冒大膿痘，作息方面算正常，愛運動、常喝水、吃水果，不過不太吃青菜。就這樣維持了 10 年，直到前陣子因為新冠肺炎（COVID- 19 ）的關係，從 3 月開始都在家待業，化妝頻率降到 1 個月只有 2 次，化妝水也換成便宜的開架式，作息變得十分混亂，日夜顛倒，想睡就睡，也因健身房沒續約就沒運動，飲食方面則是一樣愛喝水，偶爾吃水果，不太吃菜。沒想到膚況竟然變得超級好，「這 10 年來膚況真的沒有這麼好過」，讓她考慮要戒掉化妝，不過原 PO 朋友則說是因為不用工作，才會如此神清氣爽。貼文一出，網友們紛紛點出「睡眠」及「壓力」這兩個背後原因，「睡飽精神真的比較好」、「睡眠充足吧，真的有差」、「壓力小、睡的安穩＝最佳保養品」、「壓力也有差」、「同意推文，身邊很多沒壓力的人天天大濃妝膚況也很好」、「沒壓力也有可能，都說心裡會影響生理」、「上班跟壓力的確讓人看起來老化不少」。事實上，根據 hello 醫師網站，賴建翰醫師審稿的文章中就有提到，研究顯示美容覺真的有效，且要睡滿 7 至 9 小時，睡眠專家麥可布勞斯博士( Michael Breus PhD )也表示，如果一天睡眠少於 6 小時，外表將會產生變化。而睡美容覺的好處有，生成膠原蛋白、幫助臉色紅潤、減輕黑眼圈、頭髮長得快、看起來健康以及幫助保養吸收。（編輯：郭佩蓉）