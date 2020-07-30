擔心不夠健康？女嘆吃外食「魚難找」　眾人揭選擇：超多

▲網友以「吃外食如何吃到魚」為題，在PTT發文詢問。（圖／翻攝自PTT）

現代人工作繁忙，下班回家後，幾乎很少人有時間再去採買食材、自己煮晚飯，天天外食就擔心吃得不夠健康，對此，有名網友感嘆三餐都吃外食，意外發現蠻難吃到魚的，因此詢問網友們「大家吃外食想吃魚都吃什麼呢？」。該名網友在PTT WomenTalk版上發文，他以「吃外食如何吃到魚」為題，表示自己三餐都吃外食，卻也意外發現蠻難吃到魚的，回老家吃飯時，只要看到有煮魚都會有種莫名的感動，而自己最近找到一些自助餐會有魚，但其他外食就很難找到魚了，「大家吃外食想吃魚都吃什麼呢？」。貼文一出，許多網友紛紛給出「外食中吃得到魚的選擇」，「爭鮮或自助餐」、「迴轉壽司生魚片」、「鐵板燒」、「鐵板燒煎的鱈魚很讚」、「早餐鱈魚堡，中午土魠魚麵，晚上吃旋轉壽司」、「 鮪魚罐頭」、「不是一堆賣魚肚飯、魚皮湯什麼的店？」、「非常多吧，連鬍鬚張滷肉飯都有」。而根據《每日頭條》報導，魚的蛋白質含量為豬肉的兩倍，且屬於優質蛋白，人體吸收率高，約有87-98％都會被人體吸收。魚中富含豐富的硫胺素、核黃素、尼克酸、維生素D和一定量的鈣、磷、鐵等礦物質。魚肉中脂肪含量雖低，但其中的脂肪酸被證實有降糖、護心和防癌作用。魚肉中的維生素D、鈣、磷等能有效地預防骨質疏鬆症。此外，魚油還含有豐富的維生素A及D，特別是魚的肝臟含量最多。魚類也含有水溶性的維生素B6、B12、菸鹼酸及生物素。魚類還含有礦物質，最值得一提的是丁香魚或沙丁魚等，若帶骨一起吃，是很好的鈣質來源；海水魚則含有豐富的碘；其它如磷、銅、鎂、鉀、鐵等，也都可以在吃魚時攝取到。DHA是促進腦力的關鍵元素。（編輯：郭佩蓉）