飲料掛機車被偷超衰？網分享「超有趣經驗」：幫了大忙

▲貼文發出後，還有網友分享，就連掛在機車掛鉤的「狗大便」也被偷 。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）

用便利商店的袋子，裡面裝著貓砂的產物也被偷

依中華民國刑法第320條針對竊盜規定，「意圖為自己或第3人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處5年以下有期徒刑、拘役或500元以下罰金。 意圖為自己或第3人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷」。

除了汽車和大眾運輸外，在台灣，機車是許多人最愛的交通工具之一，還有方便代步通勤。對此，就有一名女網友分享自己把飲料掛車上，回來牽車時卻早已被偷，沒想到貼文一出，引發網友熱烈分享，還有人說被偷過「這個」。原PO在《爆廢公社二館》表示，大家掛在機車上的東西有被偷過嗎？昨天停好車要去找朋友，走之前掛了一袋罐裝飲料在機車掛鉤上，還想說不要太明顯好了，所以上面又掛了個安全帽把它擋住，後來因臨時有事，所以朋友載回家的，而隔天牽車時才發現被偷了，真的令人傻眼。原PO接著指出，身邊的朋友也有被偷的經驗，更慘的是，把剛買完的便當掛在手把上面，然後去個便利商店不到五分鐘就馬上被偷走，還有當街看到別人喝著他掛在車上的手搖杯。原PO也說，想到大家常說的引誘犯罪一論，所以東西掛車上是叫人來偷嗎？許多網友看完也分享自己的經歷，其中有趣的是被偷走「狗大便」，「」、「去市場買菜，花了2千多元的菜，全被偷走」、「我掛過狗屎，都被偷」、「我連擦車用的抹布都被偷過」、「曾經用禮品袋裝著垃圾，進全聯買東西一下就不見了」、「吃了一半的抓餅跟喝了一半手搖杯飲料一起被偷」。提醒民眾，（編輯：許智超）