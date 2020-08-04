哪款果醬「熱量最高」？營養師揭曉答案　花生醬只排第二

▲營養師整理出常見的果醬熱量。（圖／翻攝自倪曼婷營養師臉書粉絲專頁）

吐司是許多民眾早餐的首選，吐司的種類選擇豐富，包括厚片吐司、生吐司、全麥土司與湯種吐司等，而不少人習慣在吐司抹上果醬，果醬的口味更是多元，各種組合應有盡有，隨每個人的喜好自行搭配。但你知道哪種果醬的熱量最高嗎？營養師倪曼婷替大家揭曉答案，網友紛紛驚呼「花生醬竟然不是第一！」營養師倪曼婷日前在個人臉書粉專發文表示，吐司一直是廣受歡迎的早餐，倪曼婷更透露自己最喜歡的是果醬吐司而比較少吃夾培根、火腿、肉鬆或鮪魚沙拉的吐司，因為「相對之下選擇果醬吐司是一個較低卡的選擇」。但是在眾多口味不同的果醬中，哪款果醬的熱量最高呢？倪曼婷替大家揭曉答案，草莓果醬的熱量是272大卡（每100公克，以下同），花生醬是657大卡，法式香蒜醬是791大卡，巧克力醬是277大卡，葡萄果醬是261大卡，法式奶酥醬是596大卡。可以發現一般印象中熱量很高的花生醬，其實還輸給法式香蒜醬。而感覺上很甜的巧克力醬，熱量反倒沒有特別高。網友看完紛紛在底下留言回覆說，「筆記」、「這個超受用」。還有人將相關資訊轉貼到「Mobile01」討論區，其他網友也驚呼「原來香蒜醬最高呀」、「香蒜醬最高，很意外」、「香蒜醬很罪惡」。（編輯：倪浩軒）