飯店推復古台式牛排　假日早午餐吃到飽560元起

台北西門町意舍酒店表示，飯店前身為70年代台灣三大百貨之一「來來百貨」，到這邊購買時裝，吃一頓牛排餐，是當時年輕男女最時尚的社交活動，為讓民眾回味當時西門町風華，西門町意舍酒店推出 5 款創意台式的鐵板牛排，包含 16oz 鐵板美國戰斧肋眼、 6oz 澳洲霜降牛排、 8oz 美國板腱牛排等，主廚另外自製 6 款醬汁可供搭配，另外還可以加點脆皮蚵仔煎、烤小卷、螺旋酥皮濃湯等，滿足饕客的味蕾。
業者指出，假日另外推出全新型態的早午餐菜單，點一份主餐就可享用自助沙拉吧吃到飽，像是現點現做的麵食檯，包含叻沙麵、 台式擔仔麵、韓式豆腐豬肉麵及 3 種風味義大利麵，以及麵包、甜品、沙拉等數十種料理，最低 560 元起就能吃到飽。民眾持實體振興三倍券用餐消費滿 3,000 元，還可獲得價值 6,000 元的住宿與餐飲現金抵用券。
此外，慕軒飯店日前也迎來新任主廚邱隆盛，館內 GUSTOSO 義大利餐廳規畫一系列嶄新菜色，將台灣本土食材運用義式料理手法，創造出有別以往的味覺饗宴，像是主廚拿手菜蜜汁特調煙燻牛小排佐自製馬爾頓煙燻鹽，上桌前還會以龍眼木現場煙燻，宛如一場增添風味的迷幻秀；季節時令鮮魚則是會以當日市場捕撈的魚貨，再以蒸、煮、烤等最佳料理方式烹調，每次上桌都是不同驚喜。