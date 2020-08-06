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飯店推復古台式牛排　假日早午餐吃到飽560元起

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-06 08:42:46update2020-08-06 08:42:56

▲飯店業者趁暑假推出創意台式牛排，無論是 6oz 的霜降肉到 12oz 的大份量戰斧肋眼，要滿足饕客的味蕾。（圖／記者陳致宇攝）
▲飯店業者趁暑假推出創意台式牛排，無論是 6oz 的霜降肉到 12oz 的大份量戰斧肋眼，要滿足饕客的味蕾。（圖／記者陳致宇攝）
近期台灣吹起一股台式牛排風潮，將大塊牛排肉放上炙熱的鐵盤上一起上桌，吱吱作響的聲音加上撲鼻而來的香氣，勾引出不少人的回憶，飯店業者趁暑假推出創意台式牛排，無論是 6oz 的霜降肉到 12oz 的大份量戰斧肋眼，要滿足饕客的味蕾，假日另外推出高 CP 值沙拉吧吃到飽，包含麵包、甜品、沙拉，以及 6 款限點現做的麵食，搭配主餐最低價 560 元起。

▲西門町意舍酒店推出
▲西門町意舍酒店推出 5 款創意台式的鐵板牛排，包含 16oz 鐵板美國戰斧肋眼、 6oz 澳洲霜降牛排、 8oz 美國板腱牛排等。（圖／記者陳致宇攝）
台北西門町意舍酒店表示，飯店前身為70年代台灣三大百貨之一「來來百貨」，到這邊購買時裝，吃一頓牛排餐，是當時年輕男女最時尚的社交活動，為讓民眾回味當時西門町風華，西門町意舍酒店推出 5 款創意台式的鐵板牛排，包含 16oz 鐵板美國戰斧肋眼、 6oz 澳洲霜降牛排、 8oz 美國板腱牛排等，主廚另外自製 6 款醬汁可供搭配，另外還可以加點脆皮蚵仔煎、烤小卷、螺旋酥皮濃湯等，滿足饕客的味蕾。

▲假日另外推出全新型態的早午餐菜單，點一份主餐就可享用自助沙拉吧吃到飽。（圖／記者陳致宇攝）
▲假日另外推出全新型態的早午餐菜單，點一份主餐就可享用自助沙拉吧吃到飽。（圖／記者陳致宇攝）
▲現點現做的麵食檯提供叻沙麵、
▲現點現做的麵食檯提供叻沙麵、 台式擔仔麵、韓式豆腐豬肉麵及 3 種風味義大利麵。（圖／記者陳致宇攝）
業者指出，假日另外推出全新型態的早午餐菜單，點一份主餐就可享用自助沙拉吧吃到飽，像是現點現做的麵食檯，包含叻沙麵、 台式擔仔麵、韓式豆腐豬肉麵及 3 種風味義大利麵，以及麵包、甜品、沙拉等數十種料理，最低 560 元起就能吃到飽。民眾持實體振興三倍券用餐消費滿 3,000 元，還可獲得價值 6,000 元的住宿與餐飲現金抵用券。

▲慕軒飯店日前迎來新任主廚邱隆盛，館內
▲慕軒飯店日前迎來新任主廚邱隆盛，館內 GUSTOSO 義大利餐廳規畫一系列嶄新菜色。（圖／慕軒酒店）
▲蜜汁特調煙燻牛小排是主廚拿手菜，上桌前還會以龍眼木現場煙燻。（圖／慕軒酒店）
▲蜜汁特調煙燻牛小排是主廚拿手菜，上桌前還會以龍眼木現場煙燻。（圖／慕軒酒店）
此外，慕軒飯店日前也迎來新任主廚邱隆盛，館內 GUSTOSO 義大利餐廳規畫一系列嶄新菜色，將台灣本土食材運用義式料理手法，創造出有別以往的味覺饗宴，像是主廚拿手菜蜜汁特調煙燻牛小排佐自製馬爾頓煙燻鹽，上桌前還會以龍眼木現場煙燻，宛如一場增添風味的迷幻秀；季節時令鮮魚則是會以當日市場捕撈的魚貨，再以蒸、煮、烤等最佳料理方式烹調，每次上桌都是不同驚喜。

關鍵字

吃到飽 早午餐 西門町意舍酒店 牛排 慕軒飯店

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