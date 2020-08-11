2020必比登推介名單一次看　台北54、台中21店家上榜

台北54家入選必比登推介的店家中，新入選的包括位於市民大道、提供北印菜色的「泰姬」；已經傳承至第三代的「一甲子餐飲」，肥瘦均勻的焢肉飯、麻豆碗粿，都是熱門菜色；另外一家新入選必比登的店家也位於萬華，是華西街夜市營業超過半世紀的「昶鴻麵點」，另一家華西街夜市入選的店家是「源芳刈包」，特製刈包皮搭上多汁軟嫩的五花肉，令人垂涎。





此外，錦西街的「阿國切仔麵」、饒河夜市的「陳董藥燉排骨」以及南機場夜市的「吾旺再季」（即原來的「松青潤餅」）則都是搬遷至新址後，依舊獲得評審員的肯定，而再次入選必比登推介。





而在眾所矚目的在台中首次公布的必比登推介名單中，台菜大放異彩，21 家必比登推介店家中，就有10家提供台菜。





其中，「范記金之園」提供的是草袋飯，以精選台灣米配上雪裡紅乾，口感獨特，炸排骨也很受歡迎；「東山棧」則提供以龍眼木燻烤黑羽土雞製成的甕缸雞。「富鼎旺（中區）」做的是小火慢煮的滷豬腳、腿扣、腿節等美食，口感軟滑。另一家同樣以豬腳入選的，還有西區的「富狀元豬腳」。





在台中中區「富貴亭」的燻鵝和當歸鵝肉麵線；「東方龍」提供台灣家常菜，搭配上部分創新川菜；「彭城堂」布置充滿懷舊趣味，古早味封肉刈包、豬油拌飯、剉冰等料理。用餐環境同樣充滿古趣的還有北屯區傳統三合院內的「溫叨」，提供古早味台灣料理。





「三喜食堂」低調位於民宅，提供各式台菜、海鮮。西區的「馨苑」則提供份量小巧、減少油鹽的台灣料理小吃。





而台中著名的火鍋、粥品也有店家入選。「台客燒肉粥」裝潢懷舊獨特，招牌秘方燒肉、砂鍋粥是熱門品項；「尚牛二館」做的是溫體牛肉火鍋，現點現切的牛肉，限量販售。另外，台中還有三家麵食入選，包含超過 50 年歷史的「阿坤麵」，傳承三代 70 年的「上海未名麵點」等。另外，由台中前知名法國料理餐廳樂沐主廚陳嵐舒開設的「Gubami」也入選必比登推介。





在江浙、上海點心、京菜等料理方面，30 年經驗廚師團隊烹調江浙菜的「陸園」；以上世纪30年代老上海為主題布置的「新月梧桐」；傳承至第四代的「沁園春」；環境布置風雅的「京華煙雲」、以及由來自上海的創辦人親自研究，提供生煎包、小籠包等上海點心的「滬舍餘味」。





而選用當地香料，由印度廚師烹調的「淇里思 （西區）」，則是唯一一家以印度料理入選台中必比登推介的店家。



