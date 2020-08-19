一瓶抵萬瓶「粉紅旋風」3度缺貨　因創辦人堅守品質防線

台灣打出一手防疫好牌，全球有目共睹，但疫情警報還沒完全解除，人多擁擠的地方，如搭乘捷運、逛百貨公司、電梯裡，仍是得做好戴口罩的防護。而口罩與臉部肌膚長時間的接觸下，恐使許多女性面臨脫妝危機，原因正是市面上許多傳統粉底幾乎會沾在口罩上，另外，臉部長時間悶住也容易導致出油，衍伸出粉刺、痘痘等「面子」問題，讓通勤上班族的女性以及忙碌的媽媽如臨大敵。
對於底妝打底的持久度、肌膚保養，比疫情前更加講究，綜觀市面上各大廠牌，五花八門的化妝品、保養品各有其主打，因此東買一罐、西補一瓶來達到修護加修飾，已經是不少愛美女性習以為常的事情。如今疫情來了，生活忙碌的妳需要的是能夠簡單、快速、高效的「一瓶抵萬瓶」。
事實上，早在疫情之前，台灣研發團隊蓓朵娜，就針對現代女性需求出發，研發出新世代多效合一，並符合台灣氣候的保養裸妝修護霜。採用超珍稀的法國軟毛松藻、台灣洋桔梗，含有高達90%的保養成分，獨特「智慧光感微粉體」會隨不同環境光線自動亮膚校色，不需要任何化妝工具，只需要輕輕拍打，就可達到保養、保濕、潤色、隔離，自然提亮肌膚，如發光般的效果，因此又被稱為「發光乳霜」。因其具有獨特防水親膚科技，粉體不會沾染口罩，受到許多消費者青睞。這樣具有謎一般的多功能產品，就是日前又傳出缺貨的「粉鑽瓶」，去年(2019)在巴黎時裝週大放異彩後，因疫情期間需要戴上口罩，使用「粉鑽瓶」不僅滿足日常保養及裸妝需要，更免除脫妝的尷尬、省去補妝的困擾，短短不到半年，國內外訂單接二連三，蓓朵娜「粉鑽瓶」三度售罄一瓶難求。
面對缺貨，蓓朵娜創辦人羅永翰這樣說，「每一批產品都要進行嚴格檢驗，還要放置極端環境下測試品質一致穩定。且產品製作依照化妝品GMP高規格生產，以及產品中最重要的珍稀成分，要取得這些成分相當不容易，常會有暫時性短缺，造成無法順利生產。但絕不會因為取得不易而少放，因此自然就需要時間等待，即使網友希望趕貨，也不能輕易妥協，堅持帶給消費者最好的品質。」
創辦人羅永翰進一步提到，「粉鑽瓶」有保養品的功能，卻沒有保養品的麻煩，有上妝的效果，卻沒有上妝的負擔。關鍵因素在於「粉鑽瓶」運用高科技製造，而且每個成份都添加到有效劑量，保養效果比一般素顏霜更好，提亮效果更自然，也不需挑選膚色，毫無粉感也不沾染於口罩、白T。「粉鑽瓶」選用珍稀原料成份—「法國軟毛松藻」，是許多國際大廠會使用的成分之一，每年採收期只有20天，不只取決於氣候，更只以人工來做摘採。
另外，也添加了源自台灣的雙專利洋桔梗，在台灣約1年收成1次，100kg洋桔梗原料，僅能萃取出6-7kg的精華。
「粉鑽瓶」除了兩大珍稀原料，還有日本專利大車前籽萃取，能夠有效對抗肌膚蠟黃，許多人害怕的蠟黃問題也能解決。擁有高端多層技術與品質把關，也受日本女星田中千繪青睞代言。羅永翰提到，蓓朵娜創立初衷，就是想要帶給客人實現更簡單、更美好的生活方式，因此蓓朵娜同時也是效率保養專家。蓓朵娜「粉鑽瓶」一路從巴黎紅回台灣，如今國內防疫得當，間接讓世界各地看到台灣的軟實力，創辦人指出，堅守品質，口碑自然好，巴黎時裝週只是第一站，往後「粉鑽瓶」更要在更多國家颳起粉紅旋風。
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