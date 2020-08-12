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想出國想瘋了？盤點三大爆紅「台版」景點

記者蕭子瑜/綜合報導
calendar_today2020-08-12 18:00:00

▲崇德瑩農場 (圖／取自Instagram@________531.y)
▲崇德瑩農場 (圖／取自Instagram@________531.y)
根據The China Post報導，因新型冠狀肺炎疫情，許多人的出國旅遊暫時喊咖。為減緩大家悶到不行的情緒，台灣許多航空公司開始推出「偽出國」體驗行程，讓台灣人短暫享受「出國」樂趣。然而，不需要再花「機票錢」也能在台灣環遊世界，在此盤點台灣三大爆紅「台版」旅遊景點，讓想念出國旅遊的你在台灣也能浸在異國風情中！

崇德瑩農場 (圖/取自Instagram/ @________531.y/@_blairchen/@___waguania___)
「台版紐西蘭」— 崇德瑩農場 

通稱為「台版紐西蘭」的崇德瑩農場位在花蓮秀林鄉的立霧溪旁。這裡包山包海，有著壯闊的山脈、浩大的河、綠油油的草皮和湛藍的海景，還有個供遊客歇腳、享受原住民美食的小咖啡廳。農場也有許多小動物如綿羊、馬還有鴨子，喜愛動物的人可以到農場旁的販賣機購買飼料餵食小動物。除此之外，喜歡刺激的旅客也可以在此地租越野車、滑翔傘和露營車讓旅程更精彩。

崇德瑩農場 (圖/ 取自Instagram @yuyu219)
 

地址: 花蓮縣秀林鄉崇德村立霧溪旁（導航至台九線入口再遵循崇德瑩農場路標）

網站: www.chongdefarm.com

台版「嵐山」— 烏嘎彥竹林 

烏嘎彥竹林 (圖/取自Instagram @rong_.lu/@jeanniechi/@tw.photo.jino)
苗栗泰安區的烏嘎彥竹林匹敵日本京都的「台版嵐山」非常隱密，茂密的竹林形成自然的隧道，讓遊客能享受在高大竹子穿梭間短暫的遠離世俗的紛擾。

曾經的「日本旅人奇遇台灣之旅」拍攝場景， 今天想在這裡拍出網美照絕非難事。

雖然這片竹林已經不算是秘密景點了，然而因為他交通較不便，想要享受安靜氛圍的你依舊可以來這裡享受「一個的旅行」。

地址: 苗栗縣泰安鄉大興村3鄰63-10號

「台版撒哈拉」— 頂頭額沙洲 

頂頭額沙洲 (圖/取自 Instagram @guo_jiangting）
位在台南七股區的頂頭額沙洲號稱「台版撒哈拉」。浪漫的天空搭配一望無垠的沙洲在天際線上連起來，成為最美的拍照景點。最適合到此地拍攝的時間為黃昏時光，因為此刻當夕陽照在細沙上時，所有的沙粒將會反射金黃色的光。在這個畫面下光著腳丫走一走，美麗的景緻會讓你有種時間凍結的錯覺。

地址: 臺南市七股區鹽埕里68號 

 

更多新聞請看The China Post

關鍵字

台版旅遊 苗栗 台灣 台南

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