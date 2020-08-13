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三倍券振興有感？6成餐飲業績提升、7成欲增聘人手

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-13 11:13:11

▲人力銀行針對有收受三倍券之店家進行調查，近6成表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感。（示意圖／NOWnews資料照)
▲人力銀行針對有收受三倍券之店家進行調查，近6成表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感。（示意圖／NOWnews資料照)
振興三倍券發放近一個月，根據經濟部4日統計，兌現金額已達134億元。人力銀行特別針對有收受三倍券之店家進行調查，今（13）日公布結果發現，近6成表示因發放振興三倍券而讓業績成長有感，並有7成雇主考慮增加人手。 

▲人力銀行針對有收受振興三倍券的店家進行調查發現，近6成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長。（圖／人力銀行提供）
▲人力銀行針對有收受振興三倍券的店家進行調查發現，近6成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長。（圖／人力銀行提供）
518人力銀行針對有收受振興三倍券的店家進行調查發現，近6成店家表示因發放振興三倍券業績有所成長，其中約半數成長幅度大於10%以上。主要受惠的企業類別，以餐飲及零售業最多，兩者佔整體7成之多，可見民眾多數仍將振興三倍券用於民生消費上。

而此波振興三倍券帶來的業績也提升了人力需求，人力銀行進一步調查，7成雇主考慮增加人手，其中3成更明確表達有招募的計畫，可望減緩失業率。在職缺上，內外場服務人員的需求為大宗，此外廚師、技術等專業人才以及管理職也都有需求產生。而在人才條件部份，有約6成雇主歡迎無經驗的應屆畢業生或轉職的工作者。

但進一步調查雇主所願意提供之薪資待遇，6成雇主提供25至30K的薪水，僅有2成雇主所開出的薪水高於30K，依然維持普遍低薪環境。

▲6成雇主提供25至30K高於基本工資的薪水，僅有2成雇主所開出的薪水高於30K。（圖／人力銀行提供）
▲6成雇主提供25至30K高於基本工資的薪水，僅有2成雇主所開出的薪水高於30K。（圖／人力銀行提供）
人力銀行表示，雖景氣逐步回溫看好，但根據主計總處10日調查指出，住宿餐飲及服務休閒業的受雇人數雖較前幾個月增加，然整體仍未及疫情前的水準，因此為增加服務業雇主徵才意願，特別推出專屬服務業的「518熊班」APP，讓服務業雇主用手機就可以進行人才管理，瀏覽履歷或是進行面試邀約變得更加簡單，並提高雇主徵才意願，希望趁景氣開始回溫時，為市場創造更多的就業機會。

關鍵字

餐飲業 三倍券 業績 增聘 人力銀行

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