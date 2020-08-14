規模最大！國研院攜手中興大學科普展　5天展期免費入場

由科技部指導、國家實驗研究院與國立中興大學主辦，台中市、彰化縣、南投縣政府共同協辦的「科學家的秘密基地」科普展，今日在中興大學開幕，此次展覽為期5天，民眾可免費入場，展區共分為5大區域，分別是「天空基地」、「智慧基地」、「探測基地」、「奇幻基地」及「科學興樂園」。
現場規劃多場DIY課程與科學短講，希望讓科學研究能夠「接地氣」走入民眾的生活，也能提升學生的學習興趣。國研院還在現場展出福爾摩沙衛星五號和七號的縮小版模型。另外展場也規劃打卡區，讓民眾穿上無塵衣或水手服，體驗在半導體無塵室、無菌老鼠房工作的感覺，也可體驗在海洋研究船勵進號船長室乘風破浪的感受。
國研院院長吳光鐘致詞時表示，國研院已連續第3年舉辦「科學家的秘密基地」，過去國研院培養許多大學生或碩博士生的科技人才，但發現科學要扎根，應該要讓更小的小朋友對科學產生興趣，因此近幾年國研院致力推動許多科普工作，希望讓大家感受到科學的有趣。
另外為了讓偏鄉學童也能前來觀展，中興大學校長薛富盛提到，感謝國研院今年選擇台中做為主辦場地，讓中部地區學童有機會參與國內規模最大的科普活動。因此這次也特別與台中市、彰化縣、南投縣政府共同合作，安排26輛遊覽車，讓偏鄉800位學童也能一起體驗科學的有趣。
而今年科普展則集結國研院轄下8個研究中心及中興大學6個系所及教育中心共同布置攤位，包含太空中心、國網中心、科政中心、國震中心、海洋中心、動物中心、儀科中心、半導體中心以及中興大學化學系、應數系、物理系、機械系、生命科學系、昆蟲系與科教中心。