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NCC、經濟部聯手！「愛奇藝條款」9月上路　最高罰500萬

記者賴志昶／綜合報導
calendar_today2020-08-18 22:42:24update2020-08-18 22:46:58

▲在國家通訊委員會、經濟部聯手下，「愛奇藝條款」最快將於9月3日上路。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站官網）
▲在國家通訊委員會、經濟部聯手下，「愛奇藝條款」最快將於9月3日上路。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站官網）
國家通訊傳播委員會NCC日前宣布，將於9月3日舉辦「網際網路視聽服務管理法（草案）公聽會」，引起各界關注是否涉及陸資OTT平台「愛奇藝」禁令。無獨有偶，經濟部商業司今（18）日預告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣人代理或經銷來自中國的OTT及相關商業服務，並規劃將於9月3日正式上路，與公聽會時間相同，被視為為NCC助陣。

NCC於12日宣布，9月3日將於該會濟南路辦公室舉辦公聽會，了解各界對於「網際網路視聽服務管理法（草案）」的意見，將由NCC委員林麗雲、王維菁共同主持。

經過約一周後，經濟部也於今日預告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣地區的人民、法人、團體或其他機構提供代理、經銷，或從事OTT-TV及其中間投入或相關商業服務等服務給大陸地區的人民、法人、團體或其他機構，預告期間為14日，將於9月1日期滿。

經濟部商業司說明，北京愛奇藝科技公司前於2016年間申請來台投資設立子公司，但是規劃經營的網際網路視聽服務（OTT-TV）業務，並不是開放給大陸地區人民或公司來台投資的項目，因此經濟部並未核准；可是，OTT-TV能夠透過網路特性，達到在台違法落地的效果。

經濟部強調，為了防止大陸地區OTT-TV（如愛奇藝、騰訊等）透過代理或經銷等迂迴方式在台灣非法經營，經行政院相關部會會商後，由國家通訊傳播委員會（NCC）擔任OTT-TV的中央目的事業主管機關；另外，由該部依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第35條第2項規定，會商NCC於今日預告「在臺灣地區從事商業行為禁止事項項目表」。

經濟部也說明，預告期滿後，規劃於2020年9月3日進行正式公告，違反者將由國家通訊傳播委員會，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定查處。

NCC表示，若經濟部正式公告後，經認定愛奇藝等OTT業者屬於陸資，則能依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定，處新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正，並得連續處罰屆期不停止或改正者。

關鍵字

OTT 國家通訊傳播委員會 NCC 騰訊 愛奇藝 陸資 經濟部

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