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「愛奇藝條款」不影響正常觀影　NCC：但可能網路變慢

記者賴志昶／台北報導
calendar_today2020-08-19 16:27:20update2020-08-19 17:35:07

▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（19）強調，台灣是民主國家，不會有「封網」行為。（圖／NOWnews資料照）
▲國家通訊傳播委員會（NCC）今（19）強調，台灣是民主國家，不會有「封網」行為。（圖／NOWnews資料照）
經濟部昨（18）日預告，將禁止台灣人代理或經銷來自大陸的OTT及相關商業服務，並規劃將於9月3日正式上路，被視為為國家通訊傳播委員會（NCC）日前宣布的「愛奇藝條款」助陣。對此，NCC今強調，台灣是民主國家，不會有「封網」行為，該條例是針對陸資OTT業者，並不會影響到民眾正常觀影，但可能會影響到影片速度。

「會制定網際網路視聽服務管理法（愛奇藝條款），是為了整個OTT產業，並不侷限在愛奇藝這個議題。」NCC副主任委員翁柏宗今於例行記者會上指出，有不少有線系統業者一直向NCC反應，有線系統都有專法管制，政府對於OTT業者也應該一視同仁；因此，可說是「時候到了」，政府才會在這個時間點推出管理法來納管OTT業者。

經濟部昨日貼出公告，禁止大陸地區公司在台代理OTT相關業務。對此，翁柏宗表示，其實依照兩岸關係條例，是明令陸資在台不能有OTT業務，而這是基於兩岸互惠原則，「我們的OTT不能到大陸落地，因此他們的也不能在台灣落地」；經濟部日前跟陸委會討論後，認為現況有台灣公司正在代理陸資OTT業務，這確實是有違兩岸關係條例，因此才會做出公告。

NCC官員也表示，隨著陸資OTT通路在台灣逐漸壯大，政府也擔心說，未來台灣的節目一定得要透過該平台才能有收視的話，「那還得了」；由於大陸企業都會審查內容，如果我方影視作品為了上架而進行自我審查，勢必會影響到我國社會的自由風氣，這不是政府所樂見的。

翁柏宗強調，台灣是民主國家，沒有「封網」行為，也不像對岸需要「翻牆」，也不用VPN等工具就連到網際網路；因此，民眾在該法上路後，還是可以經由網路連到愛奇藝在香港的伺服器，一切收視都是正常。

至於該條例上路後對觀眾會有那些實質影響？NCC官員指出，首先就是消費方式會變成跨境付費，第二是觀影變成是連到境外伺服器，可能會影響到影片速度，「不過現在兩岸電纜這麼發達，對速度影響也不會太大」。

「法規制訂是經濟部，NCC是執行機關。」翁柏宗最後表示，等到經濟部公告日期到了之後，會再通知相關業者；若是認定業者違法，依「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第86條第4項規定，處新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰，並得限期命其停止或改正，並得連續處罰屆期不停止或改正者。

關鍵字

OTT 愛奇藝條款 國家通訊傳播委員會 NCC

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