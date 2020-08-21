最台味零食王子麵50歲　變身悠遊卡搖一搖「脆麵沙沙」

造型悠遊卡近年來特別受到歡迎，尤其是「實品縮小版」最受歡迎，之前像是森永牛奶糖、乖乖、精靈寶可夢、PlayStation DUALSHOCK 4 （PS4）無線控制器造型悠遊卡都掀起搶購熱潮，其中PS4開賣當天甚至出現黃牛轉賣，原本定價390元的悠遊卡，拍賣網站上價格飆至6000元、甚至1萬元。
而針對這次王子麵悠遊卡，悠遊卡公司說明，這項古早味零食之所以取名王子麵，來自於味王公司對此產品的重視，將其視為「味王的孩子」，或許很多人都不知道，王子麵一開始的產品設定是泡麵，在消費者的創意下，才成為直接壓碎麵體、混和調味粉的零食吃法，也成功在零食市場成為主流。
1970年問世的王子麵今年正好上市50週年，悠遊卡公司特地等比例將王子麵縮小，發行「王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡」，不但仿真，外袋與市面販售的商品材質完全相同，搖晃時還會有脆麵的沙沙聲，搭配鑰匙圈吊飾，外觀相當可愛吸睛。
王子麵50週年紀念3D造型悠遊卡將自8月24日上午11時起至8月28日晚間23時59分止，分別在7-ELEVEN ibon、全家便利商店FamiPort、萊爾富Life-ET及OK超商開始預購，每個售價新台幣190元，限時預購。