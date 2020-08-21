餐廳見這2字超可怕？老饕曝「暗黑真相」：根本當人盤子

該名網友在PTT以「到店裡看到菜單上沒有寫價格會害怕嗎」為題，表示有些創意料理、日式料理餐廳的菜單上都不會寫價格，而像是海鮮專賣店也是，常常都只寫著「時價」2字。
原PO提到，但是只寫著時價，對一個不是很常吃這些料理的人來說，真的是對時價沒有什麼概念，因此他也提問，「大家如果進到店裡看到菜單沒有寫出定價的話會不會害怕？」。
貼文一出，引起眾多老饕們曝光暗黑真相，「不會點時價，麻煩死，除非我真的爆想吃的」、「看到時價都直接略過，怕口袋不夠深」、「絕對不會去這種地方消費」、「會害怕，很怕當盤子」、「沒寫價格通常貴貴的，甚至看人開價」、「會怕，在門口看到就會轉身了」、「很多這種的根本當人盤子」。
但也有不少老饕們點出解決方法，「直接跟他說你預算多少啊，讓他配菜」、「如果是餐廳會讓他配，如果是小吃不會考慮」、「就開口問今天的怎麼算啊」、「就問阿，是沒嘴巴？又不是問了就要點」、「時價也會跟你說價錢然後當面秤給你看啊，又不是問了就一定要買」、「沒概念的話建議跳過，點了有可能比主菜還貴」、「如果不清楚就問看看，通常海產店上面的價格是以兩為單位，你看他寫70／兩，代表秤下去一斤的話要一千多塊，你點有殼的海鮮隨便都超過」。（編輯：郭佩蓉）