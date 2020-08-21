🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

餐廳見這2字超可怕？老饕曝「暗黑真相」：根本當人盤子

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-21 11:17:24

▲有網友表示有些餐廳不會直接標出菜單價錢，而是寫著「時價」2字，但他沒什麼概念，若到餐廳看見沒寫價格的菜單會害怕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲有網友表示有些餐廳不會直接標出菜單價錢，而是寫著「時價」2字，但他沒什麼概念，若到餐廳看見沒寫價格的菜單會害怕。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
無論是高級餐廳又或是平價小吃，都有各自的擁護者，許多老饕也都會慕名聞香遠道而來，不過也有網友表示，有些店裡的菜單不會寫價格，常就寫著「時價」2字，但他沒什麼概念，若到餐廳看見沒寫價格的菜單會很害怕，貼文一出，也引起網友熱議。

該名網友在PTT以「到店裡看到菜單上沒有寫價格會害怕嗎」為題，表示有些創意料理、日式料理餐廳的菜單上都不會寫價格，而像是海鮮專賣店也是，常常都只寫著「時價」2字。

▲網友以「到店裡看到菜單上沒有寫價格會害怕嗎」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「到店裡看到菜單上沒有寫價格會害怕嗎」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
原PO提到，但是只寫著時價，對一個不是很常吃這些料理的人來說，真的是對時價沒有什麼概念，因此他也提問，「大家如果進到店裡看到菜單沒有寫出定價的話會不會害怕？」。

▲餐點。（示意圖，與文章中內容無關／取自
▲餐點。（示意圖，與文章中內容無關／取自 pixabay ）
貼文一出，引起眾多老饕們曝光暗黑真相，「不會點時價，麻煩死，除非我真的爆想吃的」、「看到時價都直接略過，怕口袋不夠深」、「絕對不會去這種地方消費」、「會害怕，很怕當盤子」、「沒寫價格通常貴貴的，甚至看人開價」、「會怕，在門口看到就會轉身了」、「很多這種的根本當人盤子」。

但也有不少老饕們點出解決方法，「直接跟他說你預算多少啊，讓他配菜」、「如果是餐廳會讓他配，如果是小吃不會考慮」、「就開口問今天的怎麼算啊」、「就問阿，是沒嘴巴？又不是問了就要點」、「時價也會跟你說價錢然後當面秤給你看啊，又不是問了就一定要買」、「沒概念的話建議跳過，點了有可能比主菜還貴」、「如果不清楚就問看看，通常海產店上面的價格是以兩為單位，你看他寫70／兩，代表秤下去一斤的話要一千多塊，你點有殼的海鮮隨便都超過」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

老饕 海鮮 餐廳 時價 菜單 日式 無菜單

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

陳其邁小內閣出爐　副市長是這三人

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

鬼月不要怕！普渡怎麼拜？拜什麼？中元節大補貼攏底家

[PR]如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

如何預防出軌：誘惑抵擋術，掌握五大關鍵原則

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR]「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

「彰化少年採檢」事件吵什麼！為什麼「逆時中」聲浪越來越大 一次帶你了解

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

求戀愛運必去的神社大集合！下個情人節不再孤單

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

悅氏榮獲歐洲最具權威食品品質評鑑最高金賞獎

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽