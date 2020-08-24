富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展開幕　首開線上展廳

聯展開幕儀式中，評審長台南藝術大學應用藝術研究所所長王梅珍、台北富邦銀行執行副總經理陳金榮共同出席，表達對身心障礙藝術創作者的支持與鼓勵。實體展出自8月14至30日，全程免費開放參觀，線上展廳則是無期限，24小時線上導覽。



▲左起陽明教養院院長廖秋芬、台北富邦銀行執行副總陳金榮、第９屆才藝獎評審長王梅珍所長、國立臺灣藝術教育館館長吳津津為展覽揭開序幕。（圖／品牌提供）

台北富邦銀行公益慈善基金會董事長陳聖德指出，今年是第五度舉辦創作聯展，為讓看展民眾更了解創作者靈感與作品故事，今年特別設置影音導覽，同時，也是基金會首次舉辦的線上展覽，運用網路影音介紹作品，透過特寫鏡頭細賞工藝品，感受創作者精湛的技術。



