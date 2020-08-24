富邦身心障礙才藝獎得主創作聯展開幕　首開線上展廳

聯展開幕儀式中，評審長台南藝術大學應用藝術研究所所長王梅珍、台北富邦銀行執行副總經理陳金榮共同出席，表達對身心障礙藝術創作者的支持與鼓勵。實體展出自8月14至30日，全程免費開放參觀，線上展廳則是無期限，24小時線上導覽。
台北富邦銀行公益慈善基金會董事長陳聖德指出，今年是第五度舉辦創作聯展，為讓看展民眾更了解創作者靈感與作品故事，今年特別設置影音導覽，同時，也是基金會首次舉辦的線上展覽，運用網路影音介紹作品，透過特寫鏡頭細賞工藝品，感受創作者精湛的技術。
台北富邦銀行積極響應ESG，推廣公益不遺餘力，此次與基金會合作，集結全台127家分行的力量為愛發聲，號召民眾一起支持「發現不可能V」身心障礙者藝術聯展。即日起北富銀全台分行化身行動藝廊，民眾來行辦理業務，可利用等待時間，掃瞄活動QR code線上觀展，飽覽歷屆身心障礙才藝獎得主的畫作與工藝品，來一場善與美的知性巡禮，用行動將支持與鼓勵傳遞給身心障礙創作者，為他們揮灑自我照亮人生的精神喝采。
本次參展畫家包括俞振威、劉家成、鄭鈴、洪啟堯、鍾華瑄、馬冠晟、劉子榕、潘丁榮、張慧瑜、黃啟禎、吳柏康、施承漢、劉勁麟；工藝家包括鄭楊疇英、江承堯、簡麗華、黃明鍾、李介洲、梁育翔、王燕琨、曾博笙、許博文、李政軒、林高生、許宗煥等共25位，其中包括「富邦身心障礙才藝獎」第8、9屆創作類各獎項得獎者，以及之前各屆梅花獎(首獎)得獎者，有29件畫作、23件工藝品，共52件創作品參與展出。