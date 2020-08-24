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現代新加坡料理JL Studio　初戰米其林勇奪二星

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-24 16:17:03update2020-08-24 17:14:41

▲「JL Studio」成功摘下二星殊榮，成為新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星餐廳。（圖／業者提供）
▲「JL Studio」成功摘下二星殊榮，成為新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星餐廳。（圖／業者提供）
《台北台中米其林指南 2020》今（24）日公布獲獎名單，同時也是首次將台中納為評選城市，其中由「JL Studio」成功摘下二星殊榮，成為新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星餐廳，主廚林恬耀表示，當初很多人並不看好，但感謝家人和朋友的支持，讓餐廳走到今天，自己由衷感謝。

台中「JL Studio」榮獲米其林指南二星殊榮，不僅是台中唯一一間獲得米其林二星肯定的餐廳，同時也是新加坡海外全球第一間以「現代新加坡料理」摘星的餐廳。該餐廳2017年2月開幕，致力於開展出新加坡料理的全新風貌，並大量採用台灣本地食材。主廚林恬耀透過烹製的菜色傳遞自己的精心巧思，同時也傳遞新加坡美食的文化與精髓，從街頭小吃到回憶童年時光的阿嬤拿手菜，都是他的創作靈感來源。

▲加東叻沙
▲加東叻沙 KATONG LAKSA（圖／業者提供）
對21歲就開始學習廚藝的林恬耀而言，米其林指南在他的心中也有著極崇高的位置，也是他學生時代便開始有的夢想——「成為一位米其林星級主廚」。今年米其林指南首次將台中囊括在內， 由林恬耀創立領軍的餐廳首次進入指南即獲得米其林二星，令他無比欣喜，也一圓多年來的夢想。

▲JL
▲JL Studio 在 2017 年 2 月在開幕，致力於開展出新加坡料理的全新風貌。（圖／業者提供）
林恬耀說：「我想將這個榮耀與我的團隊，還有一直以來支持陪伴我的家 人、朋友和客人們分享。當初很多人並不看好我們在台中做新加坡料理，但很幸運地， 因為有他們的鼓舞和種種建言，我們才能堅持下來並走到今天，我打從心底由衷感激。」

林恬耀強調，從開店的第一天開始，自己的初衷便是為來到餐廳的每位客人創造獨一無二的風味體驗，並提供舒適放鬆又充滿樂趣的用餐過程，也敦促團隊齊心努力達至盡善，未來也將持續努力提升餐廳整體面向，讓每位客人留下美好難忘的用餐回憶。

關鍵字

米其林二星 米其林 新加坡料理 林恬耀 台中

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