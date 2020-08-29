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陳時中強調美豬美牛食安無風險　願「以身作則」帶頭吃

編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-08-29 16:48:19update2020-08-29 18:56:47

▲衛福部長陳時中今（29）日出席活動時針對美豬、美牛開放進口台灣議題做回應。（圖／記者葉政勳攝2020.08.29）
▲衛福部長陳時中今（29）日出席活動時針對美豬、美牛開放進口台灣議題做回應。（圖／記者葉政勳攝2020.08.29）
蔡政府28日宣布將在2021年元旦起，開放含萊克多巴胺的美豬以及放寬30月齡以上的美牛進口，引起各界議論，衛福部長陳時中今（29）日出席活動時再度強調，食品安全上沒有風險，至於相關規定、辦法，明天就會預告出來，之後也會找適當的場所做產品標示示範讓大家了解。

衛福部長陳時中昨於行政院記者會上指出，食藥署針對美豬、美牛議題特別新訂「散裝食品標示規定」，要強制所有食品販賣業者標示產品原產地，若未依規定標示，最高處以400萬罰鍰。

陳時中今日下午赴新北市板橋出席活動時接受媒體訪問表示，預計在明天就會將法規辦法預告出來，之後也會找幾個適當場所，將大家覺得不容易標示的或容易標示的都做一個示範標示，藉此讓大家能有所依循及了解，若有國產豬與美國豬混在一起的製品，也會要求分層標示，將產地前後順序標示清楚。

但對於美豬所含瘦肉精含量，外界也擔憂之後標準含量如何，是否能讓國人安心食用？陳時中澄清解釋，我國是開放含萊克多巴安胺的美豬進口，它是俗稱瘦肉精的乙型受體素裡的其中一項，之前1993年在西班牙或在各國爆發問題、對人體有毒有害的是乙型受體素，和萊克多巴安胺不同，而它過去並沒有發生問題事件。另一方面，要與世界連結，因此會採用聯合國CODEX標準來檢視並訂定安全的飲食量。

陳時中也指出，他已責成食藥署就以前相關資料、數據進行整理，過兩天給他看報告後，他會再做判斷。至於以風險來看，陳時中強調，在食品安全上是沒有風險。

另外媒體問及有立委要求官員要帶頭吃美豬三個月，陳時中回應笑稱「這沒有什麼問題」且願意以身作則，只不過他覺得有時候美豬口感沒有那麼好，而且三個月好像太久了，他自己是比較喜歡推廣台灣豬。

 

關鍵字

美豬美牛 開放進口 陳時中 衛福部 食品安全

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