NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

台豬、美豬標示怎麼分？陳時中下周親赴迪化街示範

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-09-02 15:27:19update2020-09-02 15:28:08

▲明年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，要如何在標示上區分，衛福部下周起將全台跑透透示範，第一站選在迪化街。（圖／記者賴志昶攝）
▲明年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，要如何在標示上區分，衛福部下周起將全台跑透透示範，第一站選在迪化街。（圖／記者賴志昶攝）
總統蔡英文宣布明年元旦起開放含萊克多巴胺（瘦肉精）的美國豬肉進口台灣，但目前國際上仍對使用萊克多巴胺存在疑慮，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（ 2 ）日回應，國際食品安全法典（ Codex ）制定萊克多巴胺標準有其根據，台灣也會制訂標準，至於未來美國豬肉進口後要怎樣在「標示」上區分，陳時中回應，下周起會全台跑透透示範，第一站將會選在迪化街。

政府預計明年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，引發外界對食安的疑慮。陳時中表示，萊克多巴胺的科學根據目前仍在審視中，但 Codex 標準這樣訂有其根據，台灣也會根據我們的飲食習慣來訂定標準，這些資料都還在收集中。陳時中強調，任何東西長期、過量刺激，都可能造成風險，因此不斷向民眾宣導要均衡飲食、適度運動，才可以保護自己。

要如何區分台灣豬、美國豬？標示怎麼做？陳時中說，法律上有說要標示，「講起來簡單，做起來困難」，下周起會全台跑透透，針對各種不同類型的市場、加工廠、販賣點等，都會是示範並教育，把示範點做出來，如果有不完美的地方再滾動式檢討，希望在明年元旦前完善。第 1 個目標地點會先前往迪化街，但時間等細節仍在討論，若時間允許，陳時中也會親自到現場。

不過民眾擔心有標示不清的問題，陳時中表示，美國豬進口台灣都要有相關證明，台灣針對生鮮食品也都有系統性查核，另外也會對源頭及產銷配置進行上而下、下而上管理。不過陳時中也坦言，新的政策進行初期會出現稽查人力吃緊的狀況，對於標示不清目前不會有重罰，但要怎樣罰的確實，是現在積極要做的。

至於台灣是否也要開放使用萊克多巴胺，陳時中回應，除了食安之外，好吃也是很重要的問題，台灣飼養技術很好，不需要使用萊克多巴胺就很好吃，「把台灣豬弄得跟美國豬一樣不好吃，這樣沒道理」，農委會也會考慮這一點，才會作出相關規定。

關鍵字

美國 豬肉 標示 陳時中 迪化街

延伸閱讀

NOW民調中心

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

用了才知道好的產品！小資女愛用髮品大調查

繼續作答
您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

您覺得誰沒入圍55屆金鐘獎是最大遺珠？

繼續作答
warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽