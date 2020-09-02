台豬、美豬標示怎麼分？陳時中下周親赴迪化街示範

政府預計明年元旦起開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口台灣，引發外界對食安的疑慮。陳時中表示，萊克多巴胺的科學根據目前仍在審視中，但 Codex 標準這樣訂有其根據，台灣也會根據我們的飲食習慣來訂定標準，這些資料都還在收集中。陳時中強調，任何東西長期、過量刺激，都可能造成風險，因此不斷向民眾宣導要均衡飲食、適度運動，才可以保護自己。
要如何區分台灣豬、美國豬？標示怎麼做？陳時中說，法律上有說要標示，「講起來簡單，做起來困難」，下周起會全台跑透透，針對各種不同類型的市場、加工廠、販賣點等，都會是示範並教育，把示範點做出來，如果有不完美的地方再滾動式檢討，希望在明年元旦前完善。第 1 個目標地點會先前往迪化街，但時間等細節仍在討論，若時間允許，陳時中也會親自到現場。
不過民眾擔心有標示不清的問題，陳時中表示，美國豬進口台灣都要有相關證明，台灣針對生鮮食品也都有系統性查核，另外也會對源頭及產銷配置進行上而下、下而上管理。不過陳時中也坦言，新的政策進行初期會出現稽查人力吃緊的狀況，對於標示不清目前不會有重罰，但要怎樣罰的確實，是現在積極要做的。
至於台灣是否也要開放使用萊克多巴胺，陳時中回應，除了食安之外，好吃也是很重要的問題，台灣飼養技術很好，不需要使用萊克多巴胺就很好吃，「把台灣豬弄得跟美國豬一樣不好吃，這樣沒道理」，農委會也會考慮這一點，才會作出相關規定。