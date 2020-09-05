美豬瘦肉精定案　毒物專家：別恐慌！24小時內會代謝掉

對比CODEX國際標準（豬肉肌肉0.01ppm、肝0.04ppm、腎0.09ppm、脂肪0.01ppm），台灣在腎臟部份加強標準到0.04ppm，而國際標準中並沒有規範的其他可食用部位（例如胃、腸、心、肺、舌、肚、腦、血等部位），食藥署則自訂為0.01ppm。
毒物專家招名威提到，這次台灣針對萊劑新的規定，跟CODEX差不多，這是比美國FDA更嚴格，而且這個規範只是規範，不是一定會有毒性，他舉例，過去曾有歐盟跟美國FDA毒性報告試驗結果顯示，食用萊克多巴胺不會有劑量累積。
招名威強調，有醫師認為食用過量會造成肝臟、腎臟、生殖毒性等影響，還有些醫生說會造成生殖器變小、神經問題，但他打臉這些說法，他認為都不用擔心，萊克多巴胺化合物，在我們人體裡面是不會累積的。
他還提到過去有文獻指出，食用純萊克多巴胺，最低發生不良影響（頭痛、血壓高、心悸、盜汗等）的劑量，必須要7.5毫克，這遠超過安全含量標準。所以呼籲大家不用太恐慌，他還強調，萊克多巴胺不會有生物累積性，會在24小時內排出人體，就算腎臟、肝功能有問題的人，代謝速率稍微慢一點，也不至於有太大的影響。
不過也有專家持相反意見，毒物專家顏宗海表示，儘管有比照國際標準，甚至加強腎臟安全容許量，但還是提醒敏感族群，在食用上要特別注意，他提到，萊克多巴胺的殘留，最要注意是內臟組織，肝、腎是相對比較高的，心血管疾病患者，要特別注意。
顏宗海提到，政府有說會未來會請業者標示產地來源，建議敏感族群盡量避免食用美豬，因為吃大量，恐怕會有心悸、胸悶，跟心血管合併症風險。而他所提到的敏感族群，包含18個月以下的幼兒、懷孕婦女、心血管疾病患者等，建議盡量都不要吃美豬，尤其內臟部位，呼籲民眾還是以國產豬為主。