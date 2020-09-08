老牌鐵板燒主打超高CP套餐　A5和牛、活龍蝦輕鬆嘗

要品嚐高檔的鐵板燒往往需要動輒數千元，活跳跳的新鮮海產加上A5等級的日本和牛更是要價不菲，不過台灣的本土老牌鐵板燒今（8）起推出高超性價比和牛鐵板燒，希望主攻年輕市場，菜單中不只包含活龍蝦、鮮鮑，甚至還有A5等級的日本和牛，全12道菜只要1380元加1成服務費，挑戰市場性價比最高的鐵板燒套餐。





犇鐵板燒董事長楊欣表示，近年來不斷有新興鐵板燒及燒肉業者削價競爭，導致和牛鐵板燒品質參差不齊，為了抗衡惡性循環，特別與能本及北海道和牛牧場、還有全台最大活海鮮供應商合作，推出超高性價比的精品美食，提供最高品質日本A5和牛，搭配鮑魚、龍蝦等進口活海鮮，1380元起全新推出12道頂級私房料理，搶攻年輕消費族群。



▲A5和牛沙朗牛排選用熊本縣的頂級品牌「和王」，經過精心挑選的料飼養28個月以上的和牛，並獲得日本A5級和牛BMS10至11。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.07）

楊欣指出，這次的套餐一推出就又相當高的詢問度，食材成本更在35%到40%之間，就是要讓消費者吃到真才實料的食材原味，也是看準了百貨的年輕族群和家族市場，希望引進年輕客群，不要讓消費者覺得吃高品質的鐵板燒料理一定要花大錢，另外為了做出品牌區隔，此次的套餐也只有在位於忠孝復興微風廣場的門店才有，共分為中午一時段與晚餐兩時段，單一時段僅開放7位用餐。





業者表示，此次共提供鐵板燒、燒肉兩種料理選擇，菜色將依據季節性、食材品質、創意性也會不定期更新。其中在極上A5和牛沙朗牛排選用熊本縣的頂級品牌「和王」，經過精心挑選的料飼養28個月以上的和牛，並獲得日本A5級和牛BMS10至11，油花分佈均勻細緻，肉質嫩而多汁。





而套餐內的波士頓活龍蝦佐明蝦Bisque則選用產自加拿大、美國東北角六小州沿岸一帶，肉質富彈性味鮮甜的活龍蝦，佐以每日現熬48小時的明蝦膏湯汁。除此之外龍蝦頭也以蔬果為湯底每日現熬，作為龍蝦和風昆布湯，讓消費者每 一口都品嚐得到來自海裡的鮮甜。



▲加價即可享用的和牛A5海膽月見壽司，搭配日本北海道海膽以及松露月見醬。（圖／記者黃仁杰攝,2020.09.07）

此外套餐中還有使用和牛職人特製獨家關東風壽喜燒醬汁所做成的關東風和牛壽喜燒 ，和另外加價即可享用的和牛A5海膽月見壽司，搭配日本北海道海膽以及松露月見醬，鮮嫩的口感，令人唇齒留香。



