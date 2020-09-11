日本和牛夯／魅力橫掃台灣餐飲業　年進口量衝破11億元

日本和牛被許多喜歡吃牛肉的老饕譽為夢幻肉品，自日本脫離狂牛症疫區後，台灣也在2017年9月重新開放和牛進口，這一開放不只滿足國人的口腹之慾，也讓台灣的進口牛肉與餐飲市場產生變化，時隔3年，台灣人喜好和牛的程度不減反增，根據知名進口肉商統計，每年的和牛進口量以10%至15%成長，台灣更在2018年成為冷藏日本肉牛出口市場首位。





根據財政部關務署統計，在台灣光是日本和牛進口量，2017年僅開放3個月，就進口了市值超過3.7億元的和牛肉，2018年全年度的進口量則衝破11億元，2019年也有10億7千萬之多，而今年儘管受到全球疫情影響，台灣進口的日本和牛肉在上半年的產值也達到4.2億元，國人對於日本和牛的熱愛可見一斑。





近年來日本和牛幾乎成為高檔牛肉的全新指標，從餐飲集團到街邊燒烤小店，幾乎隨處可見和牛料理，然而吃一餐動輒數千的日本和牛到底有何魅力？不同產地、部位的牛肉又有何不同？為什麼和牛料理從數百元到數千元價格不等？消費者到底該怎麼吃才能不當冤大頭？





《NOWnews今日新聞》從進口肉商到知名餐飲集團，讓消費者一窺日本和牛的魅力，與橫掃餐飲業界的變化。雖然日本和牛佔台灣的牛肉消費市場不過5%左右，在2017年之前，主打和牛的餐飲業者大部分使用澳洲和牛作為賣點，自從開放日本和牛進口後，幾乎完全取代澳洲和牛的進口量，雖然價格較高，但台灣消費者一點都不在意。





進口肉商美福集團表示，從一開始開放，澳洲和牛就不敵日本和牛市場，整體台灣澳洲和牛的用量，在日本和牛開放來台後，整體下滑了50%，澳洲和牛轉銷往中國市場。





在台灣主要取代的店家有日式燒肉、鐵板燒和日本料理，吃日本和牛就像是「全民運動」，大家都想嚐鮮，甚至也受到日本的送禮文化影響，逢年過節也越多越多人選擇生鮮和牛作為禮品。



▲在台灣主要取代的店家有日式燒肉、鐵板燒和日本料理，吃日本和牛就像是「全民運動」。（圖／NOWnews資料照）

知名餐飲業者乾杯集團也指出，在台灣一年引進日本及澳洲和牛約300噸，但其中日本和牛佔30%、澳洲和牛70%，由於澳洲和牛為主要的牛肉進口國中，唯一可全品項、含內臟進口的和牛種類，尤其是牛舌與橫隔膜等部位，受到許多燒肉饕客喜好，也是澳洲和牛的優勢，集團也是台灣最大的澳洲和牛使用業者。





但乾杯也強調，消費者會因為物以稀為貴的心態，願意花費比較高的價格來享用日本和牛的餐點，儘管日本和牛的售價確實比較高。隨著市場逐漸飽和，為了做出差異化，乾杯也在2018年開始運用集團採購的優勢，與日本領導肉品進口公司日鉄物産株式会社長期合作，購買的日本和牛會依據等級和部位的不同，分派給旗下不同的品牌，並具備縮短產銷流程、大宗進貨採購等優勢，壓低日本和牛的售價，讓消費者以親民價格享受同樣品質的餐點。





除了上餐廳享用和牛，今年由於受到新冠肺炎疫情影響，越來越多消費者也傾向在家料理，進而帶動生鮮和牛市場，除了進口超市販售生鮮和牛，乾杯集團也在今年正式啟動電商事業，讓消費者動動手指就能買到頂級和牛肉，不過吃和牛除了看等級、產地，也可以從油花的分佈挑選和牛肉，選擇各式料理適合的部位才能不用花大錢也能吃得巧。



