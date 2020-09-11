日本和牛夯／挑選生鮮和牛祕技公開　掌握兩招價錢省一半

在餐廳享用一頓高等級的A5日本和牛動輒數千，還沒開始吃就已經擔心結帳荷包越來越扁，其實隨著日本和牛在台逐漸普及，不少超市或是網路平台都能購買到高品質的日本和牛，但是日本和牛該如何挑選才不會踩到雷？除了看產地、看等級之外，從油花的分部和和牛的部位下手，能省下將近一半的買菜錢！





美福國際國外採購部經理吳祐豪說，一般民眾很難吃出不同產地的和牛差異和特性，但其實與和牛的飼料有關鍵性的影響，比如說吃大米的和牛、吃海藻或是吃橄欖，都讓和牛的口感都不一樣，以此次的集團主推的秋田和牛來說，品質比較中性，吃起來不會過於油膩，而且油酸的酸價較高，代表膩感越低而且香氣越好。





老饕級的消費者喜歡指定產地，餐廳也有偏好的牛種，喜歡肉味重一點的會選擇九州鹿兒島的和牛，喜歡油花豐厚漂亮的會選擇宮崎和牛，而佐賀、大分的和牛則是屬於比較吃不膩、偏清爽的口感。



▲業者建議，在挑選的時候不要挑看起來粗細程度較粗的油花，吃起來也不會那麼膩。（圖／美福提供）

而想要省錢又要吃和牛，聰明挑選部位才是上上策！





比較常見的如紐約客適合做鐵板燒，肋眼適合做成乾煎的牛排，不過比較少餐廳選用的肩胛肉，價格也相當實惠，價差更是肋眼、紐約客等部位的一半，吃起來口感較有嚼勁，肉感較重也不會過於油膩，如果以火鍋料理來看，兩者的口感不會相差太多，但是價格卻大不同，是一般民眾合適的選擇，吳祐豪強調：「我們希望消費者找到他們喜歡吃的部位，而不是說價格貴的就是好。」





另外，也有很多消費者好奇，該如何挑選油花？「關鍵是看和牛肉中間部位的油花夠不夠細緻，建議在挑選的時候不要挑看起來較粗的油花，吃起來才不會那麼膩。」吳祐豪指出，雖然都是A5等級，但在品嚐上還是有差，消費者在選購生鮮和牛的時候，也不要挑選分切太厚的品項，否則品嚐起來也有會過於油膩。



▲業者指出較少餐廳選用的肩胛肉，價格也相當實惠，價差更是肋眼、紐約客等部位的一半，吃起來口感較有嚼勁。（圖／記者黃仁杰攝）

其實，日本人一般在居家料理的時候也並不會追求一定要A5等級，反而A3、A4反而是比較多人選擇的，在品嚐的時候肉感較重，比較不會膩口，除非是大節日或是送禮，才會用到A5的和牛牛排，而且是分享食用，量上比較剛好，在料理上也習慣將牛排表皮煎至焦香、酥脆的口感，除了可以把油脂逼出來，香氣也更加濃厚。





此外，根據業者觀察，台灣消費者平常會購買生鮮和牛，主要都還是以火鍋肉片或是燒烤片為大宗，「如果是牛排就比較適合露營、慶祝之類的聚會，適合多人分享場合，才比較有可能會出現在台灣人的生活中，吃起來也不會太有負擔。」



