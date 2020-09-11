日本和牛夯／吃不到了？明年起漲價　台灣未來恐搶輸中國

新冠肺炎疫情席捲全球，衝擊各大產業，不過也因為疫情影響，日本和牛的價格也從3月起下跌，一直到今（2020）年9月，根據進口肉商的觀察，日本進口和牛的零售價格仍低於平均10%左右，可以說是品嚐和牛的大好時機，不過隨著中國即將開放日本和牛進口，台灣未來恐怕難以品嚐到價格實惠的和牛肉了。





依據日本財務省貿易統計資料顯示，今年2月東京肉類市場，A4等級的和牛加權價格為每公斤2136日元，較2019年同期降低了15％、大阪市肉類市場價格也下跌了22％，為每公斤2224日元，兩者均為5年來最低價格，各界分析與日本消費稅增加，以及新冠肺炎引起的消費縮減等因素有關，由於疫情的不確定性，導致市場採購量下降，造成日本和牛價格急遽下跌。





美福國際國外採購部經理吳祐豪指出，今年的確有看到日本和牛價格的波動，也因為疫情影響，和牛價格掉了2到3成，目前來說也還是比以往便宜5%至10%，不過，由於日本國內的市場需求已經供不應求，加上9月也是日本的烤肉旺季，所以價格預計從下個月開始會回到水準，今年中秋檔期的和牛價格是否會有所浮動也要觀察，換言之，現在可以說是消費者購買和牛肉品的好時機。



▲中國大陸已經在今年4月與日本簽署協議，未來日本和牛預計將可以進口至中國大陸，想要在台灣吃上一口日本和牛恐怕將變得困難。（圖／記者黃仁杰攝）

其實，以目前市場趨勢來看，在台灣吃日本和牛並不會比在日本當地的價格貴很多，但未來這樣的狀況恐怕會有很大的改變。





中國已在今年4月與日本簽署協議，未來日本和牛預計將可以進口至中國，隨著供應量的不同與出口策略的改變，想要在台灣吃上一口日本和牛恐怕將變得困難。





吳祐豪說明，過去不管是牛肉、豬肉、雞肉等肉品在價格上都受到中國市場的進口價格做調整，算是價格的新指標，而且中國購物的方式和台灣又不同，財大氣粗的大批買入方式，恐怕會讓台灣取得日本和牛更加困難，不過因為今年受到疫情影響，所以和牛出口中國的計畫有所延後，「今年還不用擔心，但是明後年可能就會有問題。」





「台灣人口雖然具有消費力，但礙於市場過小，香港、新加坡、澳門、韓國相對於台灣來說都是大市場。」吳祐豪提到，在日本，和牛要出口的時候，首先詢問的也是這些國家，之後才會問台灣，「我們的購買地位其實是邊緣化的，也不是東協的會員國之一，因此在和牛進口上，不管是價格或是進貨量都吃滿多虧的。」未來如果中國市場開放後，和牛取得會變困難，價格也一定會變更高。





除此之外，由於台灣要求日本開放輸台的屠宰場，一定要符合HACCP跟ISO20001的認證，預計今年10月台灣的HACCP標準將改變，目前台灣開放28個和牛屠宰工廠，但以後可以出口至台灣的和牛工廠將銳減為13間，就會直接影響到不同產地的取得困難，某些產地的和牛在台灣就會很難吃到，加上市場又小，在中國開放進口的影響下，部分日本方面很可能就會放棄出口台灣。



