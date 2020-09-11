不到兩個月又中鏢？男子從菲律賓返台採檢陽性

中央流行疫情指揮中心，連兩日公布境外移入確診個案，今（11）天下午兩點召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自主持。國內新增兩例境外移入確診個案，分別為菲律賓籍30多歲女性(案497)，與本國籍60多歲男性(案498)。





其中案498根據指揮中心指出，他是在今(2020)年1月到菲律賓工作，7月14日出現發燒、乾咳及背痛症狀，菲律賓當地就醫及採檢，結果為陽性，經過治療後分別在7月31日及8月7日兩次採檢結果皆為陰性，並且在8月8日出院，至今都沒有不適症狀。





不過這個個案9月9日自菲律賓返國，入境時由檢疫人員安排採檢後，前往集中檢疫所，在今日確診，目前住院隔離中。根據了解，這名個案同班機前後二排座位無其他旅客，同班機機組員11人也因為全程有適當防護，所以列為自主健康管理對象。



針對這名個案是否為二次感染新冠肺炎，發言人莊人祥表示，這部分沒有辦法排除二次感染的可能性，如果要證明，必須要針對他上次在菲律賓確診的病毒培養比照，不過之前國內有個案病毒殘留體內80幾天，這個個案從第一次確診至今，也不到60天，也是有可能是先前感染後留下的病毒，但是目前沒有辦法確認。



指揮中心統計，國內截至目前累計其中498例確診，分別為406例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、16人住院隔離中。



