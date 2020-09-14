武界深處有秘境！大壩「水穿山」風光明媚　內藏暗湧危機

南投仁愛鄉的武界水庫曾獲選台電「十大秘境」榜首，更因為自然風光宛如世外桃源有「雲的故鄉」、「台版牛奶湖」等別稱，近來受新冠疫情影響國旅正夯，遊客也紛紛自駕前往這個打卡秘境，不過就有武界水壩的守壩人指出其實為了下游居民的安全，河床都有設立警告的立牌，中華民國露營協會理事長莊建和更表示民眾在外「野營」會遭遇一定風險，該處河床其實不適合野營。





由於武界部落清晨有雲海湧現，而被稱為「雲的故鄉」，加上未經人煙雜沓，保有原始風光及布農族最純真的年代，是近年來新興的熱門露營景點。武界大壩是在日據時期所興建，壩體屬於攔河堰，主要攔截濁水溪主流，並透過引水隧道以「水穿山」的方式將溪水送至日月潭儲蓄、調節，再導入大觀發電廠發電，這座大壩有近百年歷史，更因地理構造呈現自然的淡綠色，不少內行人也會稱此處為「台版牛奶湖」。

▲武界露營釀4死！ 看似是適合戲水紮營的地點，但因為山區暴雨後溪水暴漲，在該地將會無路可逃 。（圖／南投縣警察局提供）

而要抵達水利重鎮武界壩前，也得先行經橫跨濁水溪的思源吊橋，這座長達100公尺的木造吊橋可俯瞰濁水溪河床，而民眾穿越吊橋抵達壩頂的土地公廟後，不但可以一覽群山環繞水庫的光景，更是拍下武界壩絕美淡綠湖面的最佳位置。

此外，武界內「一線天」交通不易抵達，除了當地居民不滿部分遊客擅闖破壞生態，更因為台電告示水壩可能會放水無法通行，因此成為無法輕易進入的秘境，而沿著南投71線山路往山頂茶園走，這條舊武界產業道路的終點不但可看到清晨蒸騰的雲海充盈山谷懷抱間，稍等片刻後日出的陽光金塵輕灑在雲海上的美景更讓人神往，吸引許多遊客不辭辛勞前往朝聖。

▲武界河床地形陡峭崎嶇，民眾在造訪美景同時也要注意自身安全。（圖／南投縣消防局提供）

不過一線天和武界壩等處河岸地形陡峭、山路蜿蜒，若想挺進溪床有時得靠著當地居民帶路才行，雖然看似是適合戲水紮營的地點，但因為山區暴雨後溪水暴漲，在該地將會無路可逃，河川附近更有告示牌警告水流湍急、暗流以及溪水暴漲的區段，

露營協會理事長莊建和就指出，以協會立場來說，一直以來都不建議民眾野營，如果要露營，仍是要選擇合格的露營場，若民眾要去野溪遊玩的話，紮營地點盡量不要選擇在水邊。（編輯：楊智傑）