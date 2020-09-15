中秋烤肉電商戰！餐飲集團新平台上線推滿萬送萬

受到新冠肺炎影響，今（2020）年所有的出遊行程都受到影響，不過隨著國內疫情逐漸趨緩，除了國旅大爆發，民眾也更願意花錢過前，隨著中秋將近，烤肉是許多人的必備行程，看準防疫商機，知名肉商集團也在中秋推出烤肉禮盒主打不用出國也能品嚐到各國高檔肉品，另外和牛餐飲集團也在今年上線電商平台，更主打滿萬送萬元和牛禮盒活動，搶攻防疫宅經濟市場。





乾杯集團旗今年上線生鮮電商「乾杯超市」主打中秋烤肉一箱帶著走「和牛禮盒」，並獨家開賣品牌燒肉醬，讓消費者在家就能享受美味，此外也新開發線上會員，推出消費滿100元回饋1點機制，除了可於門店更換餐點外，也能在電商上滿千點兌換「萬元和牛禮盒」，預計在今年在禮盒銷售可達300盒。



▲和牛餐飲集團在今年上線電商平台，主打滿萬送萬元和牛禮盒活動，搶攻防疫宅經濟市場。（圖／記者黃仁杰攝）

為了推動會員加入也推出「中秋十倍樂」離峰活動，在10月1日至10月4日至旗下乾杯、乾杯Bar於下午3點後入場、5點前離場或晚上9點後入場，老乾杯下午3點後入場、5點前離場或晚上10點後入場，享點數10倍贈。也就是凡消費滿萬元，立即獲得1000點，達成兌換萬元和牛禮盒和頂級和牛套餐等好禮，等同滿萬送萬。





另外，由美福國際進口肉品供應商為後盾的美福食集，於9月11日至10月11日推出「烤肉Bar」中秋檔期活動。除了推出兩款集結各國食材的頂級燒肉禮盒，以美國極黑和牛為主的「月灎‧珍饌禮盒」及結合兩大燒烤部位橫膈膜與牛舌的海陸組「秋夜‧饗樂禮盒」，更首次推出優雅烤串系列，嚴選美國prime等級牛肉、日本干貝等多樣食材供選擇。



▲進口肉品供應商推出以美國極黑和牛為主的中秋禮盒。（圖／業者提供）