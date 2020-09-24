天空市集廣納全國文創菁英手作品　融入大甲傳統文化

隨著國內旅遊越來越興盛，商圈的形成已經逐漸成為留住觀光客的手段之一，位在大甲區中山路一段站前國王社區內的「天空市集」，為主辦單位石天年先生籌備1年多的時間，引進文創市集，並在今年8月15日進行「天空市集」首辦，吸引超過800人前來參加，盛況空前，獲得在地居民好評。





大家對大甲的既定印象一直都是鎮瀾宮文化，每年繞境吸引全國觀光人潮前來，把大甲擠得水洩不通。天空市集主辦單位石天年表示：「我們一直都在思考藉由鎮瀾宮香火鼎盛信眾繁多，讓大甲當地的居民及遊客除了體驗大甲現有的文化，更與現在文創的天空市集文化相融合；這是一個大膽的嘗試，同時這也算是大甲區第一個文創市集。」





大甲第一個文創商圈「天空市集」，距離大甲火車站僅僅200公尺，不論坐火車或是公車都可以直接到達，市集主題設定為「手做」，每週六日都會有不同的攤商前來展示和進駐；目前市集新開幕期間，拍照打卡就可以拿到面額100元的消費券，還可以留下票根，等著月底抽獎。小獎品每個月不一樣，大獎還可抽gogoro，只要人到現場，就有機會抽到。



▲市集主辦單位石天年引進更多的文創產品，讓大甲有更不一樣的風貌。（圖／天空市集提供）

石天年強調：「大甲可以再更多的創意進駐，特別邀請鶯歌陶藝、漂流木創作、石頭彩繪，可以激發當地小孩，我們只想把文創的事情做好；站前國王商圈街道相當完善，去（2019）年開始思考引進台中文創產業進駐，讓大甲不僅只有鎮瀾宮的文化，更可以在朝聖大甲媽祖後，前來這裡體驗不同的文創產業。」



▲天空市集在新開幕期間，規劃每月的最後一週抽大獎，目前僅開幕一個月便已經開始拓展出知名度。（圖／天空市集提供）