中秋吃柚藏陷阱！營養師點名「3類人」別碰：服藥者注意

下週就是中秋連節，每到這個時候，家家戶戶少不了應景的吃月餅、烤肉，不過雖然是個與親友團聚的日子，但也有不少民眾就希望「月圓人不圓」，會在聚餐後吃柚子解膩，不過儘管柚子香甜多汁、營養價值又高，營養師就點名「3類人」其實並不適合吃，更提醒目前有服藥者千萬要注意。





營養師李婉萍在其臉書粉絲專頁《李婉萍的營養天地》表示，柚子營養價值高，含有檸檬1.5倍的高維生素C，不但高纖、水分含量高外，另外更富含鈣、檸檬酸等營養素，不過營養師也指出其實有3種人與柚子「無緣」，建議攝取時要特別注意。

（一）、消化系統欠佳者

因為柚子富含纖維和水分，會導致腸胃蠕動速度過快，消化系統虛弱的人若吃太多柚子，可能會導致腹瀉。

▲消化系統不好的話，柚子別吃太多！（圖／《李婉萍的營養天地》授權提供）

（二）、目前服藥者

柚子內含有呋喃香豆素成分，會抑制代謝酵素CYP3A4作用，導致藥物血中濃度過高，特別是服用「降血脂藥、降血壓藥、鎮靜安眠藥、抗心律不整藥、免疫抑制藥、抗癲癇藥」更要特別注意。

▲服藥中的民眾要千萬注意。（圖／《李婉萍的營養天地》授權提供）

（三）、患有腎臟病者

柚子含鉀量較高，腎臟功能受損的人，可能會較難代謝過多的鉀離子。

▲腎臟病人更要小心。（圖／《李婉萍的營養天地》授權提供）

此外，《ICU醫生陳志金》也警告，柚子與許多種類的藥物一同食用，輕則流鼻血、身體瘀青，重則胃腸出血，甚至腦出血，更嚴重的話還可能致命，因為柚子會減少抗凝血劑的代謝，導致體內藥物濃度上升，效果就像藥物過量一樣，在食用前需多留意長輩的用藥，以免發生憾事。（編輯：楊智傑）