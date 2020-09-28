素食自助餐「8菜1主食」價錢超佛！網一看暴動：太有誠意

自助餐的菜色多元且選擇豐富，成為不少外食族用餐的首選，而近年更盛行素食餐，但許多素食都採「秤重」收費，一餐價錢可能還比葷食貴。近日有網友就在臉書社團《爆廢公社》透露，自己買了素食自助餐，夾了「8菜1主食」竟只要130元，超佛價格引發其他網友暴動，直呼「老闆太有誠意！」

原PO曬出美味便當照，並直說「吃飯時間快到了......大家看看素食自助餐夾的菜，這樣全部130！」而從畫面可見，除了主食素炒麵外，原PO還夾了茄子、海帶、花椰菜、高麗菜、豆芽等菜色，其中一盒更是裝了滿滿秋葵，他並好奇詢問大家「覺得如何？」

▲有網友分享自己買的素食自助餐，「8菜1主食」竟只要130元，超佛價格讓其他網友看後全暴動。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社》）

畫面曝光，立刻掀起熱論，許多網友紛紛留言「佛心老闆」、「太太太便宜了吧？！」「素食通常是不便宜，這樣的價格真的是物超所值！」「這快跟自己買還沒煮有得比了...」「好便宜喔！每天吃自助餐的我超有感耶！」「老闆也太有誠意了吧」、「好佛心啊！這要是我以前工作地方外面素食，大概要三百了」、「這...怎麼可能啊」。

另還有人分享自己買的素食自助餐，坦言隨便夾就破百，「超便宜，前天我也買素食，一碗乾麵一碗湯兩樣小菜180，我也是醉了」，甚至也有網友指出，自己曾買過一盒550元的便當，「雖然有肉有魚，但我都不知道自己吃了什麼...」而根據內行網友透露，原PO分享的佛心店家位在台中大里，在當地算是小有名氣。（編輯：許苡晴）