獨／震撼彈！雅閣主廚謝文10月底告別文華東方

台北文華東方酒店雅閣中餐廳在今（2020）年再度摘下米其林1星殊榮，這也是文華東方在聘任雅閣餐廳主廚謝文後第三度摘星，然而，《NOWnews今日新聞》掌握獨家消息，謝文確定將在10月離開文華東方酒店，也已經獲得文華東方證實。

台北文華東方酒店證實，主廚謝文將於10月底離職，後續會再尋找適任人選接手雅閣中餐廳主廚一職。謝文3年多前受文華東方之聘，隻身自港來台，在全新環境中肩負擦亮「雅閣」招牌任務，他把近30位工作夥伴當成自己的子弟兵，為自己和團隊留下漂亮戰績。

謝文今年摘星後表示：「第一年，我有個使命，就是要幫餐廳拿星；第二年得獎，證明這不是運氣，是品質和服務贏得評審的肯定；今年再得獎，自己反而更加以平常心看待。」只可惜才剛摘星滿月，就傳出將離開文華東方，無疑是餐飲界一記震撼彈。





謝文的舌尖特別敏銳，那是他累積50年來吃過、煮過，進而帶給他的火侯，「讓員工先接受自己，讓他們了解我、了解做菜，自己帶頭做給他們看。休息時，和員工彼此交談，兩個人坐著談，我知道每位員工都有個性，我也有我的脾氣，但我年紀比他們大，唯有以技、以德服人，這樣他們才會從心理服從和接受。」

烹煮已經是謝文的生活全部，當年他小學畢業，因為家窮無法付出學費港幣130元，於是就到餐廳擔任小弟，當地一個月拿到港幣290元時，那種快樂迄今難忘，「那時候一碗大的雲吞麵才5毛錢，全家擠在5坪大的房間，房租是26元」，說著當年無法繼續升學而踏入餐飲界，只是，沒想到自己那時候只是想賺錢的無心插柳，造就今日米其林餐廳的首席主廚地位，只可惜謝文的好手藝將無法在台北文華東方酒店品嚐到了。



