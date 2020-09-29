板橋最強燒肉吃到飽！DJ放歌搭日本和牛、生啤酒暢飲超嗨

起家於台北東區超人氣的燒肉殿終於在板橋開店了！「燒肉殿 板橋旗艦店」這次玩很大，兩層樓超大的空間，加上1399和牛吃到飽，才剛開幕就天天客滿，這幾天幾乎是一位難求的狀態！從板橋車站或是板橋捷運站走過來大約7分鐘，即使是台北人要來吃也很方便。499起，超佛心價就可以吃到飽，899頂級菜單還多了生啤酒喝到飽，實在有夠嗨！加上使用100%真正日本鹿兒島和牛的1399方案，無論是怎樣挑惕的燒肉控，這次應該都會無條件吃的大大滿足才是！包子爸試營運的時候就先來嚐鮮，除了飽上了天靈蓋之外，也喝到微醺，如此超高CP值得超強燒肉殿，讓我們一起手刀定位粗起乃！

▲（圖／寒武紀）

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位於板橋文化路上，從板橋捷運站走過來大約7分鐘，交通十分方便。

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一樓十足工業風，用鐵網做出極有個性的隔間，每一間都是獨立的包廂。

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每一間包廂老闆都斥資重金打造威力強大的抽風設備，讓客人吃燒肉不用吃到滿身油煙。

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二樓規劃為獨立用餐區，環境相當寬敞，有超多張桌子排排列，應該可以容納百人以上，採用的抽煙排風設備是桌下崁入型的，同樣也花了很多錢設計打造，包子爸這一天吃完燒肉，特別聞了一下身上的衣服，真的沒有什麼油煙味，這點真的相當棒！

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值得一提，燒肉殿每週三、四與六的晚上七點到十點，都有專業的DJ放歌，將店裡的氣氛提昇HIGH到一個程度！

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大塊吃肉、大口喝酒，搭配動次動次的電音，幾乎可以媲美夜店了，有夠爽！

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自取的飲料區，全都免費暢飲，要喝多少自己來拿～～～

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燒肉殿全新菜單，包子爸教你怎麼點～～





喜歡CP值省錢小資吃法直接點499！





CP值超高的699可以吃到平均值以上水準的肉跟海鮮，很划算！





899除了海鮮超級升級之外，到了此區塊喝生啤酒也免費了，喜歡喝啤酒的朋友建議直上！





最後1399就是專攻日本和牛，內行的都知道日本和牛有多貴，點這個就是一直吃和牛吃到吐就對了～～～哈！



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其實499區就很多好料了，烤雞翅絲毫不馬虎，還有各式醃肉，雞豬牛羊都吃得到！

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小資一族說真的可以選擇吃499，CP值實在太高～～





這香辣雞翅說真的挺厲害，建議士林大香腸也是必吃，499元燒肉的概念就是傳統家常味，菜色不浮誇，但可以吃得很暢快！



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899元起生啤酒可以喝到飽，燒肉殿有「San Miguel Draft 生力」啤酒還有「Carlsberg 嘉士伯」生啤酒喝到飽～～





是男人就來乾杯啦！





這一晚包子爸至少喝了6大杯，在外面居酒屋一杯生啤酒差不多也要150元，喝6杯就900元了，還沒算吃燒肉就已經回本啦～～哈哈！



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1399元的方案，除了生啤酒喝到飽之外，8款經典調酒同樣可以喝到飽！





像這杯很清爽經典的 Mojito 就很受歡迎，帶著薄荷香氣還有檸檬酸甜的調酒，妹子也會很愛～～～



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日本A5和牛上桌啦！！！！！





老實說，許多主打和牛吃到飽的餐廳，用的全都不是正宗的日本和牛～～





燒肉殿佛心使用真正的日本「鹿兒島和牛」，是真是假，光看油花就一眼可以辨別！





日本和牛最引人稱羨的就是那肥美到極致的油花分佈～～



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除了鹿兒島和牛之外，燒肉殿還有「澳洲黑毛和牛」可以讓人換換口味～～





但，既然都點了1399，當然是日本和牛吃到翻肚啦～～哈哈！





不過，日本和牛油脂非常豐厚，老實說，除非是超級鐵胃，不然恐怕也是沒辦法一次吃太多，還是得換換口味。



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日本A5黑毛和牛背肩





如大理石花紋一般綿密的油花分佈，每一片上桌都超大塊，光是看這油花還有肉質等級，就知道1399和牛吃到飽是相當佛心的價格！



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迫不及待馬上將和牛放入烤爐中開始烘烤～～

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和牛因為油脂多，很容易造成「發爐」，一不小心就會烤焦，千萬要小心翻面，用心料理這纖細的和牛～～

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燒肉殿特製的味噌沾醬是老闆特調，加入了昂貴的清酒熬煮，沾起來不死鹹，有一種天然的甘甜味。

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899元頂級方案就可以吃到以上全部的海鮮！真心好超值，海鮮控最愛！





肥豬蝦





香蕉蝦





戰車龍蝦





天使紅蝦





生食級干貝





五味鮑魚



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其中包子爸最推的就是這看起來就特別威猛的「戰車龍蝦」！光是外型跟尺寸就讓人不敢小看，吃到飽能給到如此的好料，只能說老闆真心很大器，很敢給！



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肥美的戰車龍蝦尾，喜歡吃海鮮的人真心太有福！

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吃起來真的有如龍蝦一般的Q脆，口感綿密甘甜，超乎包子爸意料之外的好吃，肉質算細緻，口感蠻高級的！戰車龍蝦真心很好吃～～

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燒肉殿「重慶烤魚」





499與699元需要加價99元，方可享用美味烤魚（但其實也超划算！）





899元以上則是直接送！





不過每桌只送一次。（也就是說烤魚裡面的料吃完不能續啦）





不得不說，燒肉殿提供重慶烤魚這一招真心厲害！直接讓客人多一種選擇，多了重慶烤魚，順間變成火烤兩吃，火鍋燒肉兩相好！



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烤魚源自重慶的正宗渝菜，選用一整隻的七星鱸魚加上滿滿川味香料烹煮而成，香辣夠勁，事實上就是另類麻辣鍋。

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說好的火鍋烤肉兩吃就得這樣吃才爽！





肥美的和牛這樣奢侈的在重慶烤魚湯底裡涮啊涮，一整個瞬間來到麻辣鍋餐廳的感覺，超屌！





事實上，許多肉品還有蔬菜配料都很適合放在重慶烤魚裡面當火鍋料一起吃，變化多端的吃法超推～～



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宜蘭特選煙燻鴨胸（還有黑胡椒）口味～～（1399限定）





還有這招牌的雪花牛，俗稱的肥牛，包子爸覺得這很適合放到麻辣鍋（烤魚）裡面涮著吃，肥嫩順口～～



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1399元方案除了日本和牛之外，就是這台灣宜蘭嚴選的鴨胸肉！





肥美鮮嫩，煙燻的風味很迷人，稍微烘烤一下就好好吃，重點是「下酒」！



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烤鴨肉串也是老闆大力推薦的單品， 切成後丁的肥美鴨肉，費工做成串燒，自己放在炭火上烤，有一種瞬間變身居酒屋的感覺～～

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黑䐁豬





薄切的黑豚豬肉，油脂含量少，口感紮實，沒有豬肉腥味，口感很清爽的豬肉，挺好吃。



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蔥鹽牛舌 / 無骨牛小排





無骨牛小排嫩口肉汁多，牛舌Q脆，這兩種699就可以吃到了，CP值很高！



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烤牛舌包子爸超愛，天然脆口類似內臟的口感，獨一無二，搭配特製鹽蔥醬真心提味又下酒！

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小薯條隨著電音熱舞，也太萌了啦！！！！

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吃了一堆大魚大肉，包子爸喜歡吃一些小菜解解膩，拿起桌上的菜盤，來到499自取區，拿了包子爸最愛的玉米筍、米腸、甜不辣、玉米來清爽一下！





其中米腸真心大推，烤到腸衣酥脆，沾上燒肉殿特製味噌醬，有夠搭！



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居然有包子爸最愛的開喜烏龍茶喝到飽耶！而且最便宜的499就可以喝到飽了唷～～～





喝多了啤酒，來瓶清爽的烏龍茶解酒一下～～哈哈！



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烤冰可以說是燒肉殿必吃的餐後甜點之一！





吐司外皮裹著各式口味的冰淇淋，有巧克力、香草、花生、芋頭，四種口味，隨機上桌。





因為烤冰太好吃，包子爸這晚上都忘了要去拿冰淇淋了～～哈哈！





冰淇淋跟烤吐司外皮實在太搭，表皮烤到微微焦脆，混著乳香濃醇的冰淇淋一起吃有夠讚！



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燒肉店必備的烤麻糬自然也是一定要到位，沾多一些香甜的煉乳再灑上滿滿的花生粉，一整個就是Q彈美味又解膩～～

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