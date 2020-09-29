板橋最強燒肉吃到飽！DJ放歌搭日本和牛、生啤酒暢飲超嗨

起家於台北東區超人氣的燒肉殿終於在板橋開店了！「燒肉殿 板橋旗艦店」這次玩很大，兩層樓超大的空間，加上1399和牛吃到飽，才剛開幕就天天客滿，這幾天幾乎是一位難求的狀態！從板橋車站或是板橋捷運站走過來大約7分鐘，即使是台北人要來吃也很方便。499起，超佛心價就可以吃到飽，899頂級菜單還多了生啤酒喝到飽，實在有夠嗨！加上使用100%真正日本鹿兒島和牛的1399方案，無論是怎樣挑惕的燒肉控，這次應該都會無條件吃的大大滿足才是！包子爸試營運的時候就先來嚐鮮，除了飽上了天靈蓋之外，也喝到微醺，如此超高CP值得超強燒肉殿，讓我們一起手刀定位粗起乃！
燒肉殿全新菜單，包子爸教你怎麼點～～
喜歡CP值省錢小資吃法直接點499！
CP值超高的699可以吃到平均值以上水準的肉跟海鮮，很划算！
899除了海鮮超級升級之外，到了此區塊喝生啤酒也免費了，喜歡喝啤酒的朋友建議直上！
最後1399就是專攻日本和牛，內行的都知道日本和牛有多貴，點這個就是一直吃和牛吃到吐就對了～～～哈！
小資一族說真的可以選擇吃499，CP值實在太高～～
這香辣雞翅說真的挺厲害，建議士林大香腸也是必吃，499元燒肉的概念就是傳統家常味，菜色不浮誇，但可以吃得很暢快！
899元起生啤酒可以喝到飽，燒肉殿有「San Miguel Draft 生力」啤酒還有「Carlsberg 嘉士伯」生啤酒喝到飽～～
是男人就來乾杯啦！
這一晚包子爸至少喝了6大杯，在外面居酒屋一杯生啤酒差不多也要150元，喝6杯就900元了，還沒算吃燒肉就已經回本啦～～哈哈！
1399元的方案，除了生啤酒喝到飽之外，8款經典調酒同樣可以喝到飽！
像這杯很清爽經典的 Mojito 就很受歡迎，帶著薄荷香氣還有檸檬酸甜的調酒，妹子也會很愛～～～
日本A5和牛上桌啦！！！！！
老實說，許多主打和牛吃到飽的餐廳，用的全都不是正宗的日本和牛～～
燒肉殿佛心使用真正的日本「鹿兒島和牛」，是真是假，光看油花就一眼可以辨別！
日本和牛最引人稱羨的就是那肥美到極致的油花分佈～～
除了鹿兒島和牛之外，燒肉殿還有「澳洲黑毛和牛」可以讓人換換口味～～
但，既然都點了1399，當然是日本和牛吃到翻肚啦～～哈哈！
不過，日本和牛油脂非常豐厚，老實說，除非是超級鐵胃，不然恐怕也是沒辦法一次吃太多，還是得換換口味。
日本A5黑毛和牛背肩
如大理石花紋一般綿密的油花分佈，每一片上桌都超大塊，光是看這油花還有肉質等級，就知道1399和牛吃到飽是相當佛心的價格！
899元頂級方案就可以吃到以上全部的海鮮！真心好超值，海鮮控最愛！
肥豬蝦
香蕉蝦
戰車龍蝦
天使紅蝦
生食級干貝
五味鮑魚
其中包子爸最推的就是這看起來就特別威猛的「戰車龍蝦」！光是外型跟尺寸就讓人不敢小看，吃到飽能給到如此的好料，只能說老闆真心很大器，很敢給！
燒肉殿「重慶烤魚」
499與699元需要加價99元，方可享用美味烤魚（但其實也超划算！）
899元以上則是直接送！
不過每桌只送一次。（也就是說烤魚裡面的料吃完不能續啦）
不得不說，燒肉殿提供重慶烤魚這一招真心厲害！直接讓客人多一種選擇，多了重慶烤魚，順間變成火烤兩吃，火鍋燒肉兩相好！
說好的火鍋烤肉兩吃就得這樣吃才爽！
肥美的和牛這樣奢侈的在重慶烤魚湯底裡涮啊涮，一整個瞬間來到麻辣鍋餐廳的感覺，超屌！
事實上，許多肉品還有蔬菜配料都很適合放在重慶烤魚裡面當火鍋料一起吃，變化多端的吃法超推～～
宜蘭特選煙燻鴨胸（還有黑胡椒）口味～～（1399限定）
還有這招牌的雪花牛，俗稱的肥牛，包子爸覺得這很適合放到麻辣鍋（烤魚）裡面涮著吃，肥嫩順口～～
1399元方案除了日本和牛之外，就是這台灣宜蘭嚴選的鴨胸肉！
肥美鮮嫩，煙燻的風味很迷人，稍微烘烤一下就好好吃，重點是「下酒」！
黑䐁豬
薄切的黑豚豬肉，油脂含量少，口感紮實，沒有豬肉腥味，口感很清爽的豬肉，挺好吃。
蔥鹽牛舌 / 無骨牛小排
無骨牛小排嫩口肉汁多，牛舌Q脆，這兩種699就可以吃到了，CP值很高！
吃了一堆大魚大肉，包子爸喜歡吃一些小菜解解膩，拿起桌上的菜盤，來到499自取區，拿了包子爸最愛的玉米筍、米腸、甜不辣、玉米來清爽一下！
其中米腸真心大推，烤到腸衣酥脆，沾上燒肉殿特製味噌醬，有夠搭！
居然有包子爸最愛的開喜烏龍茶喝到飽耶！而且最便宜的499就可以喝到飽了唷～～～
喝多了啤酒，來瓶清爽的烏龍茶解酒一下～～哈哈！
烤冰可以說是燒肉殿必吃的餐後甜點之一！
吐司外皮裹著各式口味的冰淇淋，有巧克力、香草、花生、芋頭，四種口味，隨機上桌。
因為烤冰太好吃，包子爸這晚上都忘了要去拿冰淇淋了～～哈哈！
冰淇淋跟烤吐司外皮實在太搭，表皮烤到微微焦脆，混著乳香濃醇的冰淇淋一起吃有夠讚！
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