食藥署稽查觀光景點美食　違規名單驚見「壽司郎」上榜

因應全球疫情嚴峻，政府積極推動國內旅遊，食品藥物管理署與各地方政府衛生局，針對轄內人氣觀光景點範圍或附近的餐飲業做稽查，在109年4月1日起到7月31日共查核164家，發現知名日本迴轉壽司「壽司郎」，有松葉蟹鮮蝦沙拉不合格的情況，因違反食品安全衛生管理法第17條，遭衛生局裁處新台幣3萬元的罰鍰。