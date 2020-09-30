啤酒超苦卻一堆人愛喝？過來人曝關鍵：年紀到了就懂

啤酒又叫麥酒，有「液體麵包」之稱，是世界上歷史最悠久、普及範圍最廣的酒精飲料之一。許多上班族晚間聚餐，就愛喝上一些啤酒助興。但有位網友卻認為手搖飲奶茶比啤酒好喝多了，好奇詢問為何一堆人那麼愛喝啤酒，「啤酒這麼難喝卻一堆人喝的這麼爽？」文章引發熱議，更釣出不少愛好者解釋喜歡喝啤酒的原因。
有網友在PTT發文，直呼「為何啤酒這麼難喝卻一堆人喝的這麼爽」，原PO認為「摸摸你自己的良心，一罐啤酒跟一杯奶茶手搖飲料，喝下去那一口，十個裡面絕對有九個會覺得奶茶比較好喝」。原PO不禁納悶，啤酒根本難喝，為何老是看到別人去餐廳「啤酒會喝上半打到一打，奶茶卻點一杯就不喝了，到底是為什麼會這樣？」
文章一出掀起熱烈討論，許多愛喝啤酒的網友紛紛點出原因，「你日子過太爽才會覺得難喝」、「哥喝的不是酒～是人生苦悶」、「認知到人生時啤酒比什麼都好喝」、「你會發現啤酒可以喝一輩子，奶茶沒辦法」、「啤酒是大人的味道」、「當人生比啤酒還苦的時候，你就不會覺得啤酒苦了」、「年紀到了就會懂」。
不過也有人認同啤酒不好喝的看法，「深有同感，我覺得啤酒有夠苦」、「真的超難喝」、「人生夠苦了還喝苦的飲料」、「沒錯，都要犧牲健康，寧可喝珍奶」。
口味喜好每人主觀感受不同，但要提醒的是，啤酒雖然在酒精飲品中酒精濃度較低，喝多同樣會對健康帶來損害。如果是胃炎、胃潰瘍、肝臟病和心血管疾病的患者，更該對啤酒敬而遠之。酒量好的人，也得適量飲用，如果與烈性酒一起喝容易過量。（編輯：倪浩軒）
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