啤酒超苦卻一堆人愛喝？過來人曝關鍵：年紀到了就懂

啤酒又叫麥酒，有「液體麵包」之稱，是世界上歷史最悠久、普及範圍最廣的酒精飲料之一。許多上班族晚間聚餐，就愛喝上一些啤酒助興。但有位網友卻認為手搖飲奶茶比啤酒好喝多了，好奇詢問為何一堆人那麼愛喝啤酒，「啤酒這麼難喝卻一堆人喝的這麼爽？」文章引發熱議，更釣出不少愛好者解釋喜歡喝啤酒的原因。

▲網友詢問為何啤酒不好喝還是一堆人愛喝，引發討論。（圖／翻攝自批踢踢）