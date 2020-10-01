中秋烤肉那些最難烤？網狂推「魔王食材」：拜託今年別買

每到一年一度的中秋，家家戶戶免不了應景的吃月餅、柚子，也早有不少民眾已經準備好食材和器具，打算和親友們一起烤肉團聚。不過每年負責選購烤肉食材的民眾總是肩負重責大任，既不能買太少讓大家無法盡歡，也不好買過多讓吃不完的肉片塞滿冰箱，更重要的是一旦挑到「地雷」可就頭疼了。對此，就有不少網友就針對烤肉時誰才是「魔王食材」進行一年一度的食材大戰。

在PTT的Gossiping板上就有網友率先發難，他認為雞翅不像肉片會乖乖躺在烤盤上，「長得歪七扭八、難烤得要死」，更直言如果雞翅是第二難烤的魔王食材，「誰敢位居第一？」，而話題也掀起網友討論，不少網友就認同雞翅真的容易烤焦又不方便處理，但也有不少民眾就列出自己心目中的「魔王」來比拚。

▲有網友就認為雞翅是最難烤的食材，不過也有其他民眾提出不同看法。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）

在該篇文章底下，最多網友舉出公認最難處理的食材是雞腿，「當然是裝熟的雞腿啊！咬下去還有血欸！」、「雞腿，外面都焦了裡面還是紅的」、「皮都焦了，雞腿肉都還帶血超可怕好嗎」、「幾乎每年都是雞腿害我拉肚子的」，不過也有內行就表示想要駕馭雞腿，只要在烤之前先用刀稍微在表面劃開，再沾醬下去烤就會比較不容易發生「裝熟」的情況。

此外，也有網友指出另一項與雞腿相抗衡的食材，「魚才是最容易黏最難烤的，雞肉都是花時間隨便烤都好吃」、「柳葉魚！烤熟肚子都爆開了」、「秋刀魚根本是我的心魔，買了一堆能吃得沒幾隻」、「不用錫箔紙的魚系列都是惡夢」、「雞腿另外開一組架子慢慢烤就好，魚才超難搞」、「魚也是外面焦掉裡面還跟你裝熟那種，重點是魚沒熟怕有蟲」、「拜託今年別再買魚了」。（編輯：楊智傑）