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嘉義長庚醫師吳清源：按穴位就可以改善嗅覺異常

記者陳惲朋／嘉義報導-2020-05-21 12:40:00
▲長庚醫院中醫科吳清源主任(左)說，平日按摩特定穴位，可達到身體保養及緩解改善味嗅覺異常。(圖／嘉義長庚醫院提供）
全球性疫情的新冠肺炎（COVID-19）已逐漸趨緩，長庚醫院仍然呼籲大家「遵守防疫新生活運動」對新冠肺炎伴隨的發燒、四肢無力、呼吸道、味嗅覺異常等症狀，長庚醫院中醫科吳清源主任說，平日按摩特定穴位，可達到身體保養及緩解改善味嗅覺異常。

長庚醫院表示，造成味嗅覺異常的疾病，包括老化、乾燥症、糖尿病、胃食道逆流、鼻過敏、鼻腫瘤、上呼吸道感染等，也可能因為藥物的副作用而產生這次新冠肺炎導致的味、嗅覺喪失，可能是病毒主要依附在ACE2的受體上，而嗅覺區有豐富的ACE2，進而導致嗅覺異常。

吳清源指出，改善嗅味覺異常症狀，較常採用的穴位包括，百會、印堂、迎香、合谷、列缺、內關、足三里、三陰交等穴位百會有助醒腦開竅，升提陽氣；印堂針對鼻炎也有改善效果；迎香可緩解鼻塞、多涕，改善不聞香臭的問題；合谷能清泄肺氣，開關通竅；列缺可宣肺平喘；內關能寧心和胃；足三里為保健常用穴，可調理脾胃；三陰交則能健脾理氣。

對於穴位的按摩手法，吳清源醫師說，是以指腹揉壓穴位處，按壓至有些微痠脹感，每個穴位平均操作時間大概在5到10分鐘，一次按壓50下，一日可以做2到3次。

按壓穴位也有應該注意的事項，吳清源例舉當皮膚出現局部感染或發炎狀況，或是身體狀況虛弱，如空腹或較無力時，就應避免進行穴位按摩。病人如有服用抗凝血劑、或容易出血的傾向，或有全身性發炎的系統性疾病、或自體免疫疾病，則應特別注意穴位按摩的力道。

吳清源建議，日常生活應避免過度勞累，保持輕鬆愉快的心情，也應盡量少碰生冷飲料及烤炸辣等刺激性食物穴位按摩主要是疏通經絡，促進血液循環，達到改善症狀或預防保健的效果，最好在醫療人員指導下，再開始進行，以免對身體造成不必要的傷害。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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