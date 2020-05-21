嘉義長庚醫師吳清源：按穴位就可以改善嗅覺異常

全球性疫情的新冠肺炎（COVID-19）已逐漸趨緩，長庚醫院仍然呼籲大家「遵守防疫新生活運動」﹔對新冠肺炎伴隨的發燒、四肢無力、呼吸道、味嗅覺異常等症狀，長庚醫院中醫科吳清源主任說，平日按摩特定穴位，可達到身體保養及緩解改善味嗅覺異常。
長庚醫院表示，造成味嗅覺異常的疾病，包括老化、乾燥症、糖尿病、胃食道逆流、鼻過敏、鼻腫瘤、上呼吸道感染等，也可能因為藥物的副作用而產生﹔這次新冠肺炎導致的味、嗅覺喪失，可能是病毒主要依附在ACE2的受體上，而嗅覺區有豐富的ACE2，進而導致嗅覺異常。
吳清源指出，改善嗅味覺異常症狀，較常採用的穴位包括，百會、印堂、迎香、合谷、列缺、內關、足三里、三陰交等穴位﹔百會有助醒腦開竅，升提陽氣；印堂針對鼻炎也有改善效果；迎香可緩解鼻塞、多涕，改善不聞香臭的問題；合谷能清泄肺氣，開關通竅；列缺可宣肺平喘；內關能寧心和胃；足三里為保健常用穴，可調理脾胃；三陰交則能健脾理氣。
對於穴位的按摩手法，吳清源醫師說，是以指腹揉壓穴位處，按壓至有些微痠脹感，每個穴位平均操作時間大概在5到10分鐘，一次按壓50下，一日可以做2到3次。
按壓穴位也有應該注意的事項，吳清源例舉當皮膚出現局部感染或發炎狀況，或是身體狀況虛弱，如空腹或較無力時，就應避免進行穴位按摩。病人如有服用抗凝血劑、或容易出血的傾向，或有全身性發炎的系統性疾病、或自體免疫疾病，則應特別注意穴位按摩的力道。
吳清源建議，日常生活應避免過度勞累，保持輕鬆愉快的心情，也應盡量少碰生冷飲料及烤炸辣等刺激性食物﹔穴位按摩主要是疏通經絡，促進血液循環，達到改善症狀或預防保健的效果，最好在醫療人員指導下，再開始進行，以免對身體造成不必要的傷害。
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