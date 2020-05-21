影／奪命139線！立委黃秀芳遇死亡車禍　對方駕駛命喪

奪命139！跨越彰化、南投的139縣道因坡度彎道變化大，大小交通事故不斷，彰化縣籍立法委員黃秀芳今（21）日在八卦山139線環山路遇難，黃秀芳座車清晨行經台139線和一部自小客車對撞，造成1死2傷，黃秀芳受輕傷、車禍原因與權責待檢警調查釐清。

▲彰139線環山路驚傳箱型車與轎車對撞事故，立法委員黃秀芳受到輕微擦傷，黃秀芳在醫院還持續以冰袋冰敷受傷的左手臂。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.21）

彰化警分局第五組組長楊士漢表示，這起造成一死兩人輕重傷的車禍，發生在彰化八卦山區139線，立委黃秀芳一早準備前往台中高鐵站搭車北上開會時，行經一處大轉彎處，和一部疑似偏離車道、越過中線的自小客車相衝撞，因兩車撞擊力道相當強勁，造成車體嚴重毀損，兩車三人身受輕重傷，緊急由救護車送醫急救。

警方與消防人員趕抵現場時，赫然發現傷患包括黃秀芳與司機，消防員將受傷的黃秀芳與司機及轎車66歲賴姓駕駛分別送往彰化基督教醫院與秀傳醫院搶救，其中賴男經搶救後仍因肝臟破裂傷重不治，黃秀芳左腰及左手腕擦挫傷，司機則左鎖骨疑似骨折、左膝右手臂擦傷，事故現場一片狼藉。

▲這起造成一死兩人輕重傷的車禍，發生在彰化八卦山區139線，事故現場一片狼藉 。（圖／記者陳雅芳翻攝，2020.05.21）

黃秀芳說，她今天一大早搭蘇姓司機駕駛乘廂型車要去台中烏日轉搭高鐵北上立法院，廂型車開到八卦山上的彎道處時，對向突然有1輛轎車朝廂型車直衝而來，當下她只覺得「死定了！」因為轎車根本沒有煞車跡象，兩車相撞把她撞得暈頭轉向，還好只受輕傷。

楊士漢說，警方對蘇姓駕駛酒測並未喝酒，賴姓死者也未酒駕，八卦山139線彎道多，2014年也曾有1名羅姓女車友騎重機行經該路段撞路樹慘死，因此這條路也被冠上「危險彎道」，甚至「死亡彎道」，呼籲駕駛人應放慢車速小心行車。

黃秀芳在醫院持續以冰袋冰敷受傷的左手臂

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回憶車禍過程，黃秀芳仍心有餘悸說，案發地點為轉彎處，當時對方開車直直衝過來，都沒有煞車，她心想「穩死啊、穩死啊」，現在回想起來仍覺得嚇到，感謝大家關心。

這起造成一死兩傷的車禍發生後，縣長王惠美立即派員前往醫院慰問雙方，立委黃秀芳則透過Line、FB等通訊群組向外界報平安，感謝各界關心；至於車禍肇事原因以及權責歸屬，有待檢警襄驗、調查釐清後再行究責。