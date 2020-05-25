漢餅文化向下札根　新星選拔學子秀浪漫創意

台灣百年餅店推廣中式漢餅美學，舉辦「舊振南漢餅新星選拔賽」，藉由活動讓漢餅文化能向下扎根，第二屆選拔吸引來自全台北中南東20所不同的大學，47組團隊參與，24日經過3個多小時的現場實作競賽，最後由中華醫事科技大學的作品「愛戀三部曲」奪得冠軍。





此次漢餅新星選拔賽，以雙人中式下午茶「圓滿愛戀」為主題，學生們打破糕點烘焙框架，將主題詮釋的十分精闢，包含了將戀愛過程以糕餅的不同滋味及樣貌呈現，甚至將台灣各族群的傳統婚禮元素融入作品當中，也將台灣在地食材作了最完美的搭配。決賽邀請到各界專家學者，從糕餅的外觀造型顏色、內餡風味、濕潤度，至是否量產、保存度等提供專業評比。



▲ 作品主題「愛戀三部曲」奪下漢餅烘焙金星獎。（圖／舊振南提供） 最後由來自中華醫事科技大學的蔡昀真、蘇美恩，以作品主題「愛戀三部曲」奪下漢餅烘焙金星以及5萬元獎金，選手將戀愛過程從情竇初開、熱戀到圓滿，用中式糕餅做完美詮釋。情竇初開以情人果入餡裹香酥外皮製成的漢餅，讓酸甜果香四溢猶如初戀般的青澀；熱戀期則以花生入餡製成，象徵「喜事花生」；最後再以洛神、玫瑰花製作成粉嫩心型的討喜漢餅，作為戀愛最圓滿的幸福模樣，銀星獎則由來自樹德科技大學-林妤蓁、林品慈獲得；銅星由健行科技大學-劉韋政、詹子儀摘下，分別獲得3萬元及1萬元獎金。



