影／不一樣的畢業禮物　男孩畢業前夕捐髮助癌友

▲長期與切膚之愛社會福利慈善基金會配合的夏林美髮中心，店長美曲歡迎想捐髮的朋友，來店裡免費剪髮。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.01）

▲本身也長期捐髮的曹孟栗，支持兒子留長髮、捐髮，讓愛延續。（圖／記者葉靜美攝，2020.06.01）

即將專科畢業的蘇己耀有別於其它的莘莘學子，今（1）日將留了2年多的長髮剪下，捐給切膚之愛社會福利慈善基金會，幫助有需要的癌友，當成送給自己的畢業禮物，問起是否會不捨？蘇己耀笑笑的表示要斷捨離，20歲的年紀，除了滿滿的愛心，還有豁達的胸襟。蘇己耀表示，小時候不喜歡剪髮，因此一直想留長髮，後來取得媽媽的同意，約定18歲才能留長髮，2年多來每天洗髮、綁馬尾上課，不覺麻煩，也因受到媽媽與阿姨的影響，選在畢業前夕將長達25公分的頭髮剪下捐給切膚之愛社會福利慈善基金會，加入了媽媽與阿姨的捐髮行列，希望能幫助癌友度過落髮的低潮。談起男生留長髮會不會受到歧視，蘇己耀說自己很幸運，周邊的朋友都沒有用不一樣的眼光看他；至於碰到有人質疑留長髮的就是女生，蘇己耀說，就笑笑的跟對方說自己不是女生就好；會不會再留長髮則要看未來當兵或工作的狀況，如果繼續升學會考慮再留長髮、捐髮。蘇己耀的母親媽媽曹孟栗本身也長期捐髮，他說，對於男孩留長髮，他只要求要年滿18歲，保持乾淨，剪下的長髮要捐出，對於男孩可能此生唯一一次的長髮，捐髮能讓愛延續，覺得是一件很有意義的事情，也很支持。提供義剪服務的夏林美髮中心店長美曲表示，捐髮免費義剪已經15年了，剪下來的頭髮都捐贈給切膚之愛社會福利慈善基金會，他歡迎只要想捐髮的朋友，都可以來店裡免費剪髮。