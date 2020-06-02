台南仁德弟持鐵鎚殺兄案 　二審上訴駁回

▲案發現場。（圖／記者陳聖璋翻攝）

2019年7月，台南仁德區男子翁博文與兄長翁劍郎，兩人酒後發生口角，翁嫌持鐵鎚毆擊其兄頭、胸、腹及身體，造成其兄因顱腦損傷出血、身體大量出血死亡，台南地院依殺人罪判翁博文14年徒刑，案經上訴二審，高等法院台南分院今（2）日上午宣判，駁回上訴，維持原審判決，可上訴。男子翁博文（59歲）與兄長翁劍郎（66歲），平時共同居住，翁劍郎於2019年1月間因走路跌斷腳，即由弟弟翁博文照料其生活起居，而翁博文因長期照護其兄翁劍郎業已心生齟齬，時常與翁劍郎發生口角糾紛。2019年7月29日晚上7時許，翁博文酒後叫翁劍郎吃飯，雙方發生口角，讓翁博文產生殺人動機，在住處客廳門外鐵捲門內左側置物架籃子內，取得一枝鐵錘，前往翁劍郎位於一樓之房間，毆擊翁劍郎的頭、胸、腹部及身體，造成翁劍郎因而受有頭胸腹及左右手多處撕裂傷及瘀傷等傷勢，並因顱腦損傷出血、大量出血而死亡。法院審理時被告坦承有持鐵鎚毆擊被害人，但否認有殺人犯意，並辯稱他當時喝了約半瓶米酒，酒後有點恍惚，只是想嚇阻、警惕一下被害人，沒有置被害人於死的動機。一審合議庭則認為被告自己陳訴，他因於被害人房間內與被害人發生口角，加上長期照料被害人，心生不滿，便到客廳門外置物架籃子內拿取鐵鎚後，進入被害人房間內攻擊被害人，多次攻擊被害人的頭部、胸部及腹部等重要部位，且被害人全無反抗的情形下，被告依然猛擊被害人重要部位數十下，可以證實被告有殺人犯意，而非單純教訓。一審合議庭考量被告除曾犯違反著作權法及傷害案件外，別無任何其他犯罪紀錄，以及被告國中畢業之智識程度，未婚、無須扶養之人，現無業、經濟來源靠兄弟姊妹幫忙等經濟生活狀況，一審判處有期徒刑14年。