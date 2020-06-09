影／議會審查小組參訪菇類智慧化生產與管理系統

彰化縣議會第三審查小組今(9)日參訪埔心鄉「蕈優生物科技農場」智慧農業，了解農業4.0智能產銷農業現況。彰化縣長王惠美稱讚蕈優總經理方世文曾於民國95年榮獲神農獎，蕈優團隊也致力推動菇蕈自動化製程與環控科技栽培，並建立自有品牌，積極生產及推廣優質菇蕈產品。

▲王惠美說，這次與議員前來參訪，更確定了彰化縣休閒觀光產業發展的必要性。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

王惠美說，蕈優生物科技農場從太空包一直到香菇收成，並搭配休閒觀光農場，可謂彰化觀光農業之光，雖然總經理方世文本身並非彰化人，一路從研發菌種、智能栽種、科技監控等先進化農業，可謂是全世界首場自動化的公司，不僅能取代大量的人力需求，亦減少人工接種之菌種汙染風險，藉由智能化的技術，提升生產效能、穩定品質，緩解勞動力缺乏之困境，顯示產業的實力，是彰化之光。

▲專業導覽員的帶領下，體驗親手DIY種菇的樂趣。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.09）

縣議會第三審查小組主席吳淑娟表示，這次和王縣長以及議會夥伴來到蕈優生物科技農場參訪，感謝方總經理的陪同與解說，相信未來一定是彰化之光。

蕈優生物科技農場總經理方世文表示，歷年來神農獎得主彰化縣都是最多的，他作為彰化縣農業前輩，希望能夠持續在彰化菇菌產業努力與示範，吸引更多青農進來菇類生產體系，由中心廠帶著衛星廠，立足台灣，將產品銷售到鄰近國家，拓展國際市場。

蕈優亦往休閒農場發展，設立「魔菇部落」以推廣結合親子休閒、生態旅遊和樂活美食為目標，在充滿驚奇的魔菇部落裡，由專業導覽員的帶領下，一窺蕈優科技菇類生產庫房，並體驗親手DIY種菇的樂趣，成為彰化縣著名的觀光景點。王惠美也邀請鄉親們前來觀賞，也歡迎大家選購彰化最優質的蕈菇，一起支持在地農業、在地農民，讓彰化縣的農產業有更好的發展。