台南私娼寮命案二審開庭　死者父：殺人不賠就告到底

發生於108年2月的台南私娼寮命案，凶嫌陳智賢與死者鐘女爭吵，陳嫌憤而將鐘女勒斃，案發後陳嫌主動報案自首

陳嫌坦承其犯行，並當庭表示，希望向被害人道歉

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他說，感謝法官給他機會，能與死者家屬修復，打開心結，「我不是蓄意傷害阿娟（死者），是因為一些壓力，導致情緒失控，造成憾事」。

▲案發後陳嫌多次想尋死。（圖／記者陳聖璋翻攝）

陳嫌指出，藉由修復過程，讓阿娟的女兒能了解他與阿娟相處的情形，進而願意原諒他，陳嫌強調，「我一心想跟她（死者）走，是她女兒一直勸我要好好活下去」。

「阿娟的女兒知道我很想念阿娟」陳嫌表示，晚上看著阿娟與他的合照，都會想到當時與阿娟手牽手睡覺的情景

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辯護律師說，陳嫌一直處於自責的情緒，多次表達求死，每天都向死者深深懺悔，幸藉由修復式司法，能讓陳嫌真誠面對家屬

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辯護律師也表示，透過修復式司法，得以看到卷證看不到的，被告的內心世界，以及被告與死者之間的相處。

死者鐘女的父親遠從新竹南下蒞庭，鐘父氣憤地說，「一個女兒被他掐死，至今沒給交代，沒賠一毛錢」，法官詢問陳嫌，死者家屬要求賠償，有想過怎麼賠償嗎？陳嫌回，目前無能力，以後出去，賺錢再慢慢補償。

鐘父認為，一審判決「太輕」，殺一個人裁判9年，而且都不用賠償，如果司法要這樣判，自己會「告到底」

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開庭結束，陳嫌步出法庭時，突然轉向鐘父，向鐘父大喊「對不起」，讓鐘父有點錯愕。

修復式司法是對於因犯罪行為受到最直接影響的人們，即加害人、被害人、他們的家屬等，提供各種談論犯罪及說出自己感受的對話機會，修復犯罪造成的傷害

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藉此對話程序，使被害人有參與處理犯罪程序的權利、重新找回掌握自己生活的能力、降低被害的恐懼、且獲得實質的賠償；同時讓加害人願意為自己的行為負責，並努力去修復被害人的情感創傷及填補實質損害，藉此啟動其復歸社會的自信與動力，而降低再犯罪的機會。

相對於以刑罰為中心的現行刑事司法制度，修復式司法關注的重點不在懲罰或報復，而是國家如何在犯罪發生之後，療癒創傷、恢復平衡、復原破裂的關係，並賦予「司法」一種新的意涵。

，一審依殺人罪判處9年有期徒刑，案經上訴二審，今（11）日高等法院台南分院辯論終結，鐘女父親氣憤地說，「一個女兒被他弄死，都不用賠？我要告到底」。台南分院指出，台南分院表示，