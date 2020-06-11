中彰榮家辦三高及肌少症飲食指導課程

「肌少症」是老年失能的兇手，簡單說就是：肌肉量減少＋肌力與活動力下降的一種病症，特徵是持續且全身普遍的骨骼肌重量及功能減少，中彰榮譽國民之家今(11)日特邀台中榮民總醫院埔里分院營養室主任陳瓊瑩，到榮家講授「三高及肌少症飲食指導」課程，提醒長輩們掌握老飲食習慣。

▲許多長輩隨著年紀的增長，因飲食習慣，食量、食慾改變，造成脂肪比率增加、肌肉組織與質量減少，導致肥胖和肌少症在長輩身上出現。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

許多長輩隨著年紀的增長，因飲食習慣，食量、食慾改變，造成脂肪比率增加、肌肉組織與質量減少，導致肥胖和肌少症在長輩身上出現，進而造成長輩的行動能力變差、易跌倒、心血管疾病及代謝症候群增加。

參與課程講座的住民劉伯伯提到，他之前有尿酸高、膽固醇高的情況，害怕會得痛風及三高，很多豆製品，海鮮，肉類等食物都不敢吃，平日就是吃些蔬菜和麵食，結果蛋白攝入減少，導致肌肉量也逐漸減少，走路時常感覺腿使不上力，透過講座指導，才了解如何調整飲食，受益頗多。

▲「肌少症」是老年失能的兇手，簡單說就是：肌肉量減少＋肌力與活動力下降的一種病症，特徵是持續且全身普遍的骨骼肌重量及功能減少。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.11）

中彰榮家家主任王正也特別要求伙食承商平日製作添加檸檬、薑絲、大蒜、九層塔等調味的開胃小菜，或是搭配沾醬，讓長輩搭配正餐食用，來豐富食物調味，增進食慾，王正強調只要長輩能「吃得下」，慢慢到「吃得夠」、「吃得對」，逐步做好飲食管理，相信一定人人都可健康老化，邁向樂活人生。

王正強調，要增加肌力，除了從飲食方面補充蛋白質外，運動也不可缺少，保健組護理師黃學成說，榮家設有復健室，復健師指導如何運用簡單裝滿水的寶特瓶當作啞鈴訓練負重，或用彈力帶進行阻力運動，督促長輩們在日常生活中以飲食及運動雙向進行，預防產生肌少症危害，不僅維護自我健康，也維持生活正能量。