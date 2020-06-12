嘉義縣推動食農教育成果發表　鄒族形象豐精靈亮眼登場

嘉義縣政府為讓學童了解在地食材的栽種與養殖的辛苦，農業處以STEAM教育的基礎製作一套18個鄉鎮特有作物教材，12日下午舉辦成果發表由縣長翁章梁分享代表嘉義縣物產豐饒的「豐精靈」，以及依據不同年齡層編撰的教材，並藉由線上互動食農小遊戲及實體桌遊，將「食在地，吃當令」的健康飲食觀念帶給所有民眾。

▲嘉義縣推動的食農教育舉行成果發表，表現物產豐饒的鄒族形象豐精靈亮眼登場。（圖／記者任禮清攝 2020.06.12）

翁章梁說明食農教育中重要的三個目的「感恩土地、感謝農民、謝謝食物」，他強調食農教育對孩子來說非常重要，日本同樣致力推行食農教育，是影響孩子人格養成教育一環。透過食農教育，讓孩子觀察植物生長的歷程，如何讓植物能健康生長，從灑肥料、施用農藥，或是進一步以有機栽種方式，讓孩子親身體會植物種植過程、了解食品安全，學習惜福、感恩的精神。

農業處說明食農教育推廣計畫，結合STEAM教育讓國小學童「了解作物及飲食健康」為重點，規劃出不同年齡層適用的教材，低年級以活潑的繪本形式說明外型、產季和產地，中年級搭配生長過程照片說明作物的養成；高年級帶入食安與健康的觀念，整套教材具有連貫性以及與生活的連結性，將食品安全、尊重環境及珍惜食物的觀念融入課程或體驗過程中。

▲嘉義縣食農教育推廣計畫結合STEAM教育讓學童了解作物及飲食健康為重點，由縣長翁章梁隆重舉辦成果發表。（圖／記者任禮清攝 2020.06.12）

嘉義縣力推的食農教育吉祥物「豐精靈」首次亮相，代表著嘉義縣物產的豐饒，農業處說明是以知名的阿里山元素為主題，表達出嘉義縣的意象，為了讓更多民眾了解本地物產，食農教育推廣計畫推動方式多元，更開創出了一套線上互動遊戲及一套實體桌遊，民眾可登入嘉義縣政府官網玩食農互動式小遊戲，透過遊戲，加深對嘉義縣地理環境的印象，認識在地物產。