社團老師遭起底是「慣犯」　與少女性交、3P、媒介性交易

▲台南知名社團老師竟是「慣犯狼」，與未成年少女性交、3P，甚至還媒介性交，遭判刑確定，過往噁行被起底。（圖／記者陳聖璋翻攝）

台南一位知名的李姓社團老師，108年1月遭家長向學校舉發，對他女兒做出近乎「誘姦」的行為，目前監察院正介入調查該案

日前，受害女學生家長赫然發現，李師竟曾與未成年少女性交，甚至媒介未成年少女從事性交易，遭判刑確定，根本就是「慣犯」。

李嫌因違反兒少性交易防治條例等案，遭台南地檢署提起公訴，案經二審判決確定，李師（李嫌）涉犯與十六歲以上未滿十八歲之人為性交易等罪，判處執行有期徒刑8月，如易科罰金以新台幣壹仟元折算1日；李嫌又犯媒介使未滿十八歲之人為性交易罪，處有期徒刑1年2月，緩刑4年，緩刑期間付保護管束。

▲狼師誘使受害女學生脫衣，透過視訊傳送畫面。（圖／記者陳聖璋翻攝）

李嫌不只一次與未成年少女性交易，甚至與未成年少女3P；判決書也指出，李嫌因感情受挫，且有生理需求，即利用被害人甲女缺錢想利用性交易滿足物欲之錯誤思想，透過網路約同甲女外出至汽車旅館為性交易三次，並媒介甲女予其賴姓友人與甲女為性交易，惡性非輕。

李嫌為鐘點社團老師，在台南小有名氣；曾聘任李嫌的某國中校長得知，李嫌曾因與未成年少女發生性行為及3P，甚至媒介未成年少女性交易遭判刑，嚇得說不出話來。

據了解，學校針對受聘教師，只能調查其是否為「不適任教師」，或是否有「性侵害」前科紀錄，其它刑事記錄均無法調查；受害女學生家長氣憤地表示，李嫌事件對他的女兒及家庭造成莫大的傷害，學校與教育局應深切檢討。

受害女學生家長指出，針對李嫌有教過的學校，台南市教育局應逐一深入調查，也應通知其它縣市學校，全面深入清查，是否有其他學生受害

受害女學生家長強烈建議修法，學校聘用鐘點教師，校方及教育局必須先調查，其是否有刑事犯罪紀錄及其它不良前科紀錄，避免學生不幸遭毒手。

台南市教育局局長鄭新輝說，目前全市正式教師甄試進入複試人員皆有納入犯案記錄調查，針對各校自行聘任之代理、代課及社團教師等人員，於聘任前也納入犯案記錄調查，將研議列入聘任程序，以確保學生安全為首要考量。