夏日吹起減重風　餐廳連鎖咖啡推「饗瘦聰明吃」搶商機

▲星享道酒店主廚蕭凱澤展示減重前大腹便便模樣，自覺減重後輕鬆多了。（圖／金武鳳攝，2020.6.16)

夏日到來，看好減重市場，台中市星享道酒店與歐客佬連鎖咖啡，分別推出「饗瘦聰明吃」商品，並請出成功減重者現身說法，要讓消費者眼見為憑，見證只要聰明吃，也能兼顧完美身材，又大飽口福。星享道酒店國際自助餐換新菜單，推出「食」尚新美食主義，除了餐台上設置生酮專區，也與澄清醫院營養師余玟真聯手開發14天生酮餐盒，自七月一日起開放訂購，強調只要「聰明吃」，在家也能輕鬆「饗瘦」。營養師余玟真表示，歐美流行的生酮飲食，是透過極低碳水化合物的飲食方式，提高脂肪攝取，產生酮體，這種飲食方式被稱為「生酮飲食」。能生成酮體的飲食，如70%脂肪、25%蛋白質、5%醣類。星享道主廚蕭凱澤依據這個原則，以料理手法及食物本身油脂開發多道菜餚，首創百匯餐台設置「生酮專區」，客人覺得很新奇。你想過減重的人，還能大啖油亮香Q豬腳嗎？在「生酮專區」餐台上，有低溫烹調48小時，外皮酥脆肉質酥軟的油封鴨腿，還有「古早味香豬腳」以傳統手法小火慢燉，油亮軟Q。另運用生酮界明星水果「酪梨」入菜的「鮪魚酪梨莎莎」、還有「鮭魚酪梨和風」等。余玟真說，這些都是優質脂肪來源，可以放心享用。歐客佬連鎖咖啡執行長王信鈞，2年來體重由94公斤，大幅下降到74公斤，足足減掉20公斤。見到他減重成功的人，無不驚呼他「小了一號」、「變年輕了」，並問他如何做到的。王信鈞說，他減重的SOP是每天一早要喝500CC黑咖啡，之後外出慢跑一個小時，回家再泡熱水澡加沖冷水，他笑說，冷熱水交加，皮膚變緊實。