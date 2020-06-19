力挺保大戰警　中市「順仁兄弟會」溫馨接粽情

端午佳節前夕，台中市議員賴順仁與「順仁兄弟會」發起「端陽溫馨接粽情、慰勞保大戰警」，今(19)日賴順仁將520顆肉粽，取其諧音就是「我愛您」。給保安警察大隊慰勞在治安工作上傑出的表現，也預祝他們端午節快樂，讓員警感受到暖暖的心意，紛紛表示「揪感心」。賴順仁表示，日前聽到警廣節目中採訪內容得知，中市府警察局保安警察大隊在108全年警察局各月份「線上立破績效評比」均榮獲第一名佳績，尤其在緝毒工作上傑出的表現獲得各界人士一致肯定與讚賞。賴順仁指出，長期以來台中市政府警察局全體警察投入維護治安不遺餘力，加上這大半年防疫工作；特勤中隊近期又投入大甲媽祖遶境活動，勤務更顯繁重了，因此結合「順仁兄弟會」特別在端午節前夕，更贈送520顆肉粽，取其諧音就是「我愛您」，藉此向勞苦功高的警察弟兄表達感謝，員警感受到暖暖的心意，紛紛表示「揪感心」。保安警察大隊大隊長李建興表示，議員賴順仁與「順仁兄弟會」成員們平時熱心公益且長期支持警政工作，與基層員警都建立了良好關係，感同身受防疫期間基層員警的辛勞，特別號召「順仁兄弟會」成員們發起此次勞警活動，讓員警在端午佳節前夕吃到香噴噴熱騰騰的肉粽，讓大隊全體同仁感到非常窩心，打擊犯罪維護市民安全為警察天職，警察除了維護治安，並協助政府執行防疫工作，防疫期間將加強執法，不讓防疫成為治安破口。