影／公益粽飄香　6000顆分送家扶、義警消

端午節將至，彰化縣和線伸發展協會今（19）日動用50餘名志工，從凌晨2點多開始備料綁粽子，製作完成的6000多顆粽子將分送家扶、義警消，彰化縣長王惠美稱讚主辦單位關懷公益不遺餘力，此次經林庚壬議員號召，公益粽子更從3500顆追加至6000多顆。
王惠美說，6000多顆粽子贈送給和美、線西、伸港弱勢朋友們，讓他們感受到社會的溫暖，同濟會、獅子會等善心人士與慈善團體，也在議員林庚壬號召下，一同做公益，令人敬佩。
林庚壬指出，於端午節前夕在服務處舉辦慶端午綁粽子活動，已經進入第6年，除了致贈給警察、消防、弱勢團體等單位以外，也敦親睦鄰，分送給鄰居約100戶各6顆粽子，謝謝志工們無私奉獻的辛勞，現場還有和美消防隊及義消住宅防火宣導，送低收入戶住警器。
王惠美也呼籲符合中央政府疫情紓困條件的朋友，要儘快於6月30日前至各鄉鎮市公所申請，同時鹿港慶端陽系活動將於6月24日起展開，歡迎大家共襄盛舉。
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