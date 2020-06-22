踹狗又棄養　嘉義縣府對飼主開罰8萬3千元

嘉義縣水上鄉有一名女子以機車將狗載到郊外，將狗踹下車後加速離去，狗隨即在機車後追趕，女子仍未停車，被舉報到嘉義縣家畜疾病防治所，女子辯稱是在訓練狗，但經家畜所調查，女子確有棄養事實，且狗也未依規定絕育與辦理寵物登記，遭依違反動物保護法規定裁罰新台幣8萬3千元。嘉義縣水上鄉有一名女子將犬隻從機車踹下車後，加速離去，犬隻在機車後追趕仍未停車，經檢舉通報嘉義縣家畜疾病防治所，指稱水上鄉有一女子騎乘機車將所飼養的馬爾濟斯狗狗踹下車後，加速離去，女子雖辯稱是在訓練犬隻，但家畜所調查顯有棄養事實，加上該犬未依規定絕育與辦理寵物登記，依違反動物保護法規定裁罰8萬3千元。水上鄉女子踹狗與棄養，經家畜所調閱監視錄影，發現女子在案發地點停車後，就將犬隻從機車驅趕下後加速離去，狗即在車後追趕，女子仍未停車，女子雖然辯稱有積極尋回，但家畜所接獲通報後，就刊登協尋公告，在公告屆滿12日仍無人領回；女子又經家畜所數次主動聯繫，直到3月才提出說明，也未提出積極找尋狗隻事證。家畜所表示，該狗隻已達4月齡，女子仍未完成絕育與植入晶片、辦理寵物登記，已違反動物保護法相關規定，所以裁處8萬3千元。家畜所指出，動物保護法規定，飼主應為寵物絕育及完成寵物登記，違者最高可處25萬元；任意棄養動物造成流浪狗問題，裁罰3萬元以上、15萬元以下，籲請民眾將家中犬貓在不影響健康前提下絕育，才能逐步控制及減少流浪犬貓繁殖、影響交通安全及環境衛生疑慮等衍生性問題，也可免去違犯法令規定的顧慮。