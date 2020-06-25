影／金牌廚師大車拼　彰基食神爭霸賽

彰化基督教醫院體系營養部供膳中心擁有總院中央廚房及長青第二中央廚房，為培訓部門廚務人員，交流及精進廚藝，舉辦內部二央廚廚師料理競賽，參賽者須完成筆試、刀工、烹飪等三項考試，競賽評比得獎員工將可獲得獎金並能晉升廚師職級。

彰基處長陳富滿表示，彰基體系營養組廚房於今年6月12日全數通過ISO22000：2018新版衛生驗證。彰基醫院希望能夠在營養、創新及服務上進一步提升，期望透過公開料理競賽，讓廚師們交流廚藝，並能強化自我專業技能，參與料理競賽菜餚將於當日販售於員工餐廳，由員工參與評比票選喜愛菜餚，也激勵參與競賽廚師能開發創意菜色的能力，創造更優質餐食服務。

▲謝宗益主廚示範一道充滿阿公早古早味的創意料理「苦瓜封」。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

彰基廚藝競賽包括：一、刀工考核項目，紅蘿蔔絲、紅蘿蔔末、薑片、洋蔥切絲，將依刀工裁切後之蔬菜粗細平均度、裁切操作安全及操作衛生等進行考核。二、烹飪考核項目，分為創意料理及指定料理 - 煮爛飲食（主肉），將依菜餚視覺及顏色形狀、香氣及味道、質地及口感等項目進行評分。

▲彰化基督教醫院體系營養部供膳中心舉辦內部二央廚廚師料理競賽。（圖／記者陳雅芳攝，2020.06.25）

此次競賽由處長、主廚、營養師團隊擔任評審團，並於刀工考核後由總院黃振源主廚進行刀工指導示範教學，另由謝宗益主廚示範二道菜餚，一道創意料理 - 金排（芒果雞腿排，使用食材有去骨雞腿排、愛文芒果）、另一道 - 苦瓜封（使用食材有苦瓜、絞赤肉、青江菜；為因應老年化需求之軟爛菜餚）。

彰基體系營養暨膳食部主任陳美櫻營養師表示，營養部供膳中心廚師料理競賽自103年起開始舉辦，今年共有8位廚師報名參賽，包括助理廚師3位，廚師助理員5位。此次競賽菜餚皆由廚師們自行腦力激盪，開發有別於平時供應的菜色，每一份菜餚設計30人份，參與競賽菜餚分為創意料理類、軟爛菜餚主肉類。

彰化基督教醫院體系營養部供膳中心舉辦廚師料理競賽，希望激勵員工精進廚藝，更有主廚傳承刀工及烹飪教學。希望透過競賽促進二央廚廚師之間專業交流，達成互相砥礪成長目的，競賽表現的優異廚師更能獲得晉升，為醫院留任並培養供膳人才，輪替廚房供餐業務，提升供餐品質。