台南女國三生遭霸凌骨折　校方疑吃案還施壓教職員

▲診斷證明。 （圖／記者陳聖璋翻攝）

台南某國中一位國三女學生，在教室走道遭同學惡意伸腳絆倒，導致重摔在地，右腿脛骨骨折，當天救護車緊急將受害女學生送醫院急救，事發後學校竟通報是「意外受傷」，校長甚至疑似對熟識受害女學生家屬的教職員施壓。其他家長向市議員林燕祝揭露此事，結果，校長竟找其他議員向林燕祝關說，希望林燕祝勿插手此事，林燕祝氣憤表示，事發至今，校長完全不聞不問，將整件事丟給學務主任處理，還藉職權施壓教職員，「這樣的校長沒資格擔任校長，她要追究到底，為受害女學生討個公道」。據了解，4月30日上公民課時，公民老師請受害女學生上台作答，受害女學生有些小跑步地快步往台上走，冷不防，班上一位男同學突然伸出腳，受害女學生想閃但已來不及，遭絆倒後，整個人重摔在地，膝蓋先著地，當下痛到無法起身，公民老師趕緊撥打119，救護車進入校園，緊急將受害女學生送往醫院急救；經醫師診斷，受害女學生右側脛骨上端閉鎖性骨折，右側膝部受傷。該名男學生不是第一次惡意伸腳絆受害女學生，受害女學生先前都有閃過，這次沒閃過，不幸重摔在地，事發後，學校學務主任請家長到校，該名男學生起初否認犯行，受害女學生的姑姑告訴他，「同學都有看到」，男學生才坦承故意伸腳絆倒受害女學生，男學生父親見孩子坦承犯行，隨即表示「醫藥費都我出！」，但事後又反悔不想處理。受害女學生幼時父母就不在身邊，由姑姑一手帶大，校長得知事情揭露，疑似向熟識受害女學生姑姑的教職員施壓，若要保全這份工作，就設法擺平此事，勿讓受害女學生的姑姑張揚出去，不僅如此，校長找上當地議員，向林燕祝關說，希望林燕祝勿管此事。教育局局長鄭新輝證實學校確實有行政疏失，他表示，學校一開始是通報「意外」，進一步了解後，才得知有加害人，但學校並未更正通報，導致教育局沒有該事件的相關紀錄；針對校長藉職權施壓教職員一事，鄭新輝強調，「絕不容許這種事，一定徹查」。鄭新輝也指出，若加害人對同一對象多次施行不當行為（傷害），其犯行即歸屬於霸凌行為。學輔校安科科長陳宗暘指出，經調查，該名男同學的確多次故意伸腳要絆倒受害女學生，4月30日再度伸腳，受害女學生閃避不及遭絆倒，重摔在地受傷骨折，起初學校通報是意外事件，經了解事實經過後，學校竟未進行更正通報，導致後續處理過程中，溝通調解時引發家長誤會，陳宗暘強調，「這是相當嚴重的行政疏失，教育局已要求學校，一周內提出完整報告」。